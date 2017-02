Au sommaire de l’édition de ce mardi 28 février 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Les nouveaux patrons du Cnared sont désormais connus. Charles Nditije a été élu président de la plateforme de l’opposition burundaise de la plateforme en exil. Chauvineau Mugwengezo est le premier vice-président de la coalition.

• La Commission d’enquête sur le Burundi invite toutes les personnes, groupes ou organisations intéressées à lui soumettre des informations, rapports ou documents sur les violations des droits de l’homme et les atteintes à ceux-ci qui auraient été commises au Burundi depuis avril 2015. Selon cette Commission, les informations peuvent être envoyées en français, en kirundi ou en anglais à l’adresse suivante: coiburundi@ohchr.org.

La Commission d’enquête sur le Burundi a été établie par le Conseil des droits de l’homme suite à la résolution 33/24 du 30 septembre 2016. Elle a un mandat d’un an et est composée de :Fatsah Ouguergouz, son Président, Reine Alapini Gansou et Françoise Hampson

• Le Burundi continue de reculer en ce qui concerne l’économie. Sur les 54 pays africains, le Burundi est classé 53 en ce qui concerne le produit intérieur, PIB, selon les experts de la Banque Mondiale. Il est aussi parmi les 5 derniers pays en terme économique et de bonne gouvernance. Il s’agit de la Somalie, du Soudan Sud, de l’Erythrée, de la Centrafrique et du Burundi.

Pour l’organisation qui milite pour la bonne gouvernance économique, Parcem, la crise politique que le pays traverse est la raison principale de cet enlisement économique. Le président de cette ONG, Faustin Ndikumana demande le gouvernement de trouver une solution avant que le pays ne touche le fond.

• La banque Centrale déclare que les services de transfert par téléphonie mobile Eco cash et Lumitel vont désormais créer des entités autonomes qui permettront le transfert de l’argent.

Selon Prosper Ngendanganya, le directeur de supervision à la banque centrale, la plus-value sera que ces nouvelles entités vont être multipliées à travers tout le pays surtout à l’intérieur du pays. La population va profiter de la proximité des services de transfert.