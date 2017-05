Au sommaire de l’édition de ce mardi, 23 mai 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Le HCR appelle à une levée de fond pour les réfugiés Burundais. Le porte-parole du HCR, Babar Beloch a indiqué ce mardi lors d’une conférence de presse, au Palais des Nations à Genève avoir besoin de 250 millions de dollars US (contre 214 dollars). Des ressources nécessaires pour fournir une assistance d’urgence aux nouveaux arrivants et un soutien approprié à leurs hôtes. Jusqu’à présent, le HCR n’a reçu que deux pour cent des fonds requis.

Depuis avril 2015, quelque 410 000 réfugiés et demandeurs d’asile ont été forcés de fuir leurs maisons. Selon lui ces chiffres ne cessent d’augmenter. Sans signe d’amélioration de la situation politique, la population totale de réfugiés devrait atteindre plus d’un demi-million d’ici la fin de 2017, ce qui pourrait être la troisième plus grande situation de réfugiés en Afrique.

• Le journaliste Antéditeste Niragira a été relâché par le Service des renseignements burundais en présence du Conseil national de la Communication. La radio allemande avait fait savoir que son correspondant, Antéditeste Niragira, avait été remis aux autorités burundaises, ce lundi 22 mai, par l’Agence de renseignements (ANR) congolaise. Cependant, elle fustige qu’elles ne l’ont pas laissé recouvrer sa liberté aussitôt sur le territoire burundais.

«Nous sommes inquiets que les autorités burundaises ne l’aient pas laissé rentrer voir sa famille. Après ce qu’il a injustement vécu en RDC, je ne comprends pas pourquoi il est maintenant détenu par la police burundaise», avait confié Christoph Jumpelt, porte-parole de cette radio.

• 500 bouteilles de jus de marque Nezereza saisies à Gatoke, en mairie de Bujumbura le matin de ce mardi, dans une fouille- perquisition. Selon le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye indique que ce jus est fabriqué à partir de viandes pourries mélangées à d’autres produits. Le propriétaire de ces boissons a pris le large, selon la police.