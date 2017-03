Au sommaire de l’édition de ce mardi 21 mars 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Un million des burundais en seulement deux mois sont venus grossir le nombre de ceux qui souffrent de faim.

Cela ressort d’un rapport de l’organisation des Nations-Unies OCHA. Dans ce rapport, le nombre de la population qui a besoin d’être secourue s’élevait à 2millions au mois d’octobre 2016. Depuis lors et jusqu’en janvier OCHA a recensé plus de 3 millions de personnes souffrant de la faim au Burundi.

• L’Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques Olucome fustige la mesure de revoir à la hausse le prix du sucre la seconde fois cette année. Gabriel Rufyiri déplore également que cette mesure intervienne dans un contexte de pénurie de ce produit. Il demande au Gouvernement de suivre de près la gestion de ce produit.

Dans un communique sorti par le ministère de commerce le 20 mars 2017, le ministre annonce que le sac de 50 kilos de sucre qui s’achetait à 104.879 Fbu et vendu à 111.500frbu pour ceux qui s’approvisionnent à la SOSUMO passe à 107.138 Fbu à l’achat et 114.000l franc bu à la vente. Dans les boutiques, le prix d’un kilo passe de 2200 Fbu à 2340frc bu, soit une augmentation de 140 Fbu au kilo. La population s’inquiète de cette hausse de prix. Le prix du sucre vient de monter 2 fois en huit semaines.

• Le Burundi, a été classé 2e pays le plus malheureux au monde d’après les Nations Unies. A l’occasion de la journée du bonheur célébrée ce lundi 20 mars. À cette occasion, un rapport commandité par les Nations unies sur le sujet établit que la Norvège est le pays où l’on est le plus heureux au monde. Le World Happiness Report concerne 155 pays. Et le Burundi occupe la 154e place, devant la République Centrafricaine, « pays le plus malheureux de la planète ».Le classement prend en compte le PIB par habitant, l’aide sociale, l’espérance de vie à la naissance, la liberté de faire ses choix, la générosité et la confiance accordée aux dirigeants comme critères de classement.

« Le PIB par habitant et l’espérance de vie restent les variables clés. À elles seules, elles indiquent jusqu’à 50% le niveau du bonheur des différents pays », indique le rapport.

