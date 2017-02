Au sommaire de l’édition de ce mardi 21 février 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Trois politiciens burundais en exil ont foulé le sol burundais ce lundi soir. Il s’agit de l’ancienne deuxième vice-présidente de la République du Burundi Alice Nzomukunda, Mathias Basabose, Secrétaire général du parti ADR et Joseph Ntidendereza, président du parti ALIDE.

Alice Nzomukunda a affirmé qu’elle était revenue pour s’enquérir de la situation sécuritaire du pays et constater d’elle-même si les conditions sont réunies pour lui permettre de rentrer. « Cela fait 4 ans que je n’étais pas rentré chez moi quoi que je n’ai pas fui. »

Pour la coalition Cnared, qu’Alice Nzomukunda et Mathias Basabose soient rentrés au pays, escortés par le pouvoir en place prouve à suffisance qu’elle a eu raison de les radier de la plateforme.

« Nous ne pouvons pas déterminer vraiment si Joseph Ntidendereza est rentré en tant que membre du directoire du Cnared ou s’il a rejoint le gouvernement.»

Joseph Ntidendereza, président du parti ALIDE quant à lui indique que lui et son parti sont toujours au Cnared. « Je suis Commissaire aux Finances et mobilisation des Fonds du Cnared.»

• Des milliers d’habitants de Kagaragara sont sans domicile depuis ce lundi. ils ont passé la nuit à la belle étoile devant les bureaux de la zone Buringa, commune Gihanga province Bubanza. Ils ont été expulsés par la police et les militaires.

Ces habitants affirment qu’ils ne savent pas où aller. Ils demandent au président de la République de prendre en main leur problème.

Le gouverneur de la province Bubanza a pris une décision de les déloger près de la réserve naturelle de RUKOKO pour de raisons de sécurité et de protection de cette réserve.

• Le ministre de l’agriculture et de l’élevage Déo Guide Rurema a annoncé la suspension temporaire d’importation des volailles et de ses produits en Ouganda et dans d’autres pays de la région pour empêcher que les volailles du Burundi soient infectées par la grippe aviaire.

Le ministre Rurema demande la vigilance des agents de l’OBR qui se trouvent sur les frontières pour empêcher l’importation des volailles et de leurs produits afin de protéger le Burundi.

Certains pays de l’Afrique de l’Est comme l’Ouganda ont déjà détecté la grippe aviaire.