Au sommaire de l’édition de ce mardi 2 mai 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Le bureau de la facilitation au dialogue inter-burundais pour une sortie de crise est arrivé à Bujumbura ce mardi. Les concertations avec les membres de la société civile, les jeunes, les femmes, les confessions religieuses ainsi que certains partis politiques qui n’ont pas été à la session précédente d’Arusha vont débuter ce mercredi pour une session qui ira jusqu’au 05 mai.

Le parti Parena qui n’a pas encore d’invitation indique ne pas apprécier la procédure de la facilitation en ne fixant pas un agenda connu et accepter par tous pour permettre d’accélérer le processus de dialogue

L’Organisation qui milite pour les élections libres et équitables, Onelop Burundi indique pour sa part avoir reçu l’invitation de la facilitation. Son président, Njangwa Guilbert Bécaud indique qu’il faudra étudier de très près la question des réfugiés qui semble envenimer les relations entre le Burundi et le Rwanda. Selon lui, ce pays devrait diviser les réfugiés en deux catégories. Ceux qui sont poursuivis par la justice burundaise doivent être rapatriés pour répondre de leurs crimes. Et ceux qui ont fui le pays qui ne s’accuse de rien sont priés de rentrer.

• Le porte-parole de l’armée, Gaspard Baratuza se félicite du fait que la population du camp de Bandoro ait manifestée en protestant contre le départ des burundais de ce camp. Il salue le travail des contingents burundais en mission de maintien de la paix en République centrafricaine, particulièrement ceux de Bandoro. Ce camp sécurisé auparavant par les troupes pakistanaises était en proie à des tensions. Grâce aux efforts des burundais, ce secteur a retrouvé le calme.

Selon, Gaspard Baratuza, le fait que la population centrafricaine a manifesté contre le déploiement des soldats burundais, est un signe de confiance qui redonne l’image à l’échelle nationale et internationale

• Le carburant très rare dans la ville de Bujumbura. Le prix des tickets des bus faisant la navette Bujumbura-intérieur du pays a été revue à la hausse. En plein centre-ville, la population a décidé de faire le pied pour accéder au travail, à l’école, etc.