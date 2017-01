Au sommaire de l’édition de ce mardi 17 janvier 2017, du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Certains habitants du site Muyange de la colline Rugunga en commune Gihanga de la province Bubanza déclarent le décès de 4 personnes dû à la faim. Confirmation faite par les autorités du site qui indique également la présence de 3 personnes alitées à cause de la faim. La sécheresse, qui a asséché les champs, serait à l’origine de cette situation.

Pour le gouverneur de la province Bubanza Tharcisse Niyongabo, les maladies dues à la malnutrition seraient la cause du décès de ces personnes. Il dénombre par ailleurs 3 milles familles en situation de famine dans cette province.

Le porte-parole du ministère de l’intérieur affirme que la famine ne sévit pas qu’à Bubanza. Thérence Ntahiraja indique que la province Cibitoke aussi est touchée par la sécheresse. Il appelle la population à la prudence dans la gestion de leur stock.

• L’organisation qui intervient dans la bonne gouvernance économique, Parcem indique être préoccupée par l’inflation des produits de première nécessité. « Nous sommes préoccupés par la pauvreté qui mine les familles ainsi que de nouvelles taxes qui n’arrangent pas les choses », indique le président de cette organisation Faustin Ndikumana. Il s’interroge sur la somme que l’Office Burundais des recettes Obr dit amasser alors qu’il ne voit de répercussion sur la santé financière de la population.

• Le président du parti Cndd, Léonard Nyangoma indique que l’objectif de la réunion était de revoir ensemble les grandes questions qui feront l’objet du dialogue proprement dit. « Benjamin Mkapa a promis de rassembler les conclusions de ses consultations qu’il présentera aux chefs de l’Etat. Cela pour préparer le dialogue proprement dit ».

• Un organe de régulation et de consolidation des Eglises va désormais traiter les litiges entre religieux. Le ministre de l’intérieur, Pascal Barandagiye déclare que le lancement de cet organe va mettre de l’ordre dans plus de 500 églises agréées. « Le ministère ne pouvait pas les maitriser à elle seule ». Grâce à la loi numéro 1/35 régissant les confessions religieuses, cet organe aura la capacité de contrôler et de suivre de près le fonctionnement des églises. « Gare à celui qui divulguera des faux enseignements, il sera interpellé par cet organe. »