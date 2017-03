Au sommaire de l’édition de ce mardi 14 mars 2017 du journal ‘Amakuru y’Iwacu’

• La Commission d’enquête sur le Burundi créée par la résolution 33.24 et dirigée par Fatsah Ouguergouz a présenté ce lundi 13 mars un aperçu de leurs premières observations lors de la séance orale du Conseil des Droits de l’Homme à Genève.

«Nous sommes préoccupés par l’ampleur et la gravité des violations des droits humains et des abus perpétrés. Sur base d’une première série d’entretiens menés auprès de sources diverses, les tendances observées en 2015 et 2016 semblent se poursuivre», a indiqué Fatsah Ouguergouz.

Cette commission parle d’allégations persistantes de violations du droit à la vie et à l’intégrité physique, notamment une augmentation des disparitions forcées. Elle note des allégations de tortures et des cas d’arrestations, en particulier des personnes soupçonnées de participer à des groupes d’opposition.

• 31 mille dollars américains, c’est la somme à déployer avec l’appui financier des partenaires pour le plan de riposte contre l’épidémie de malaria. Le ministère de la Santé déclare que ce plan a été mise en place.

L’association de lutte contre la malaria(Aluma) d’Albert Mbonerane en appelle à une bonne gestion de ce fonds. Selon lui, cette somme est insuffisante pour couvrir tous les besoins. Il demande qu’il y ait pulvérisation intra-domiciliaire.

L’Olucome se dit inquiet, il craint et soupçonne un détournement de ces fonds. Selon Gabriel Rufyiri, il y a risque que l’argent destiné à l’achat des médicaments ne soit utilisé à d’autres fins.

• Le président de l’Uprona a tenu une conférence de presse ce mardi 14 mars 2017 où il a tenu à signaler que les propos tenus dernièrement par le Premier vice-président de la République n’engagent pas ce parti.

Selon Abel Gashatsi, c’est au nom du gouvernement que Gaston Sindimwo a demandé que le staff de l’Onu au Burundi soit remplacé parce que, d’après lui, les rapports produits par ce personnel sont faits sur base de fausses informations. Mais le président de l’Uprona ne nie pas qu’il y aurait certains membres du personnel de l’Onu à remplacer ’’parce qu’ils se méconduisent’’.