Au sommaire de l’édition de ce mardi 14 février 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Le premier vice-président de l’Assemblée Nationale s’inquiète pour sa sécurité. Agathon Rwasa dénonce un plan en cours visant à l’éliminer. Il accuse Adolphe Banyikwa récemment limogé au poste de secrétaire du parti FNL, aile d’Agathon Rwasa d’être derrière ce plan macabre. Selon le vice-président de l’Assemblée Nationale, certains généraux issus du parti au pouvoir seraient également derrière ce plan. « Ceux qui veulent m’éliminer sont ceux qui ne veulent pas ma participation aux élections de 2020. »

Adolphe Banyikwa réagissant à ces accusations, qualifie de rumeurs les propos d’Agathon Rwasa. « Il n’a pas de preuves attestant mon implication dans son assassinat ».

• Le premier vice-président de la République, Gaston Sindimwo demande aux habitants de la commune Bugendana, province Gitega de ne plus parler d’un camp de déplacés dans cette commune. « Cette commune a recouvré la paix et la sécurité et que ceux qui continuent à parler de déplacés sont ceux qui veulent diviser les Burundais. »

Pour l’Association des rescapés du Génocide de Bugendana, ARGERBU en sigle, le premier vice-président devrait tout faire pour que la justice soit rendue aux victimes de massacre de plus de six cents tutsi, au lieu de chercher de supprimer le camp de déplacés de Mukoro. Jean Claude Ndikumana Président de l’ARGEBU qualifie les paroles du premier vice-président d’un langage de mépris et d’ironique et demande que les droit de déplacés soient respectés.

Les habitants du site de Mukoro sont les rescapés de la crise de 1993 et 1996.

• La fête de la « Saint valentin » avec les marchands ambulants et les fleuristes rencontrés par Iwacu indiquent ne pas écouler leurs produits facilement. la pauvreté est passée par là. Pour eux, c’est difficile qu’avec cette crise économique, une personne soit capable d’acheter des fleurs alors qu’elle n’a pas de quoi mettre sous la dent.