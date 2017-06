Au sommaire de l’édition de ce mardi 13 juin 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Les élèves du post fondamental, des sections scientifique et science sociale de l’école Cpebu en zone Ntahangwa, de la mairie de Bujumbura se disent inquiets. En cause, ils ont vu s’afficher les examens de Kirundi et des TIC sans qu’ils n’aient étudié ces cours au troisième trimestre.

La direction de cette école fait savoir que l’école a eu un problème avec l’enseignant dispensant le cours de Kirundi. Quant aux TIC, le troisième trimestre était consacré aux travaux pratiques qui ne pouvaient être faits par manque de matériels didactiques, tels les ordinateurs. Elle parle également de coupure d’électricité parmi les défis.

Et de tranquilliser ces élèves : Les examens porteront sur de la matière déjà vu en classe aux cours des trimestres passés.

• L’Organisation des personnes albinos du Burundi, OPAB se félicite du fait que les albinos ne sont plus traqués et autant inquiétés que dans les années passées. Moise Nkengurutse, représentant légal de cette organisation déplore tout de même qu’il y ait des albinos qui ont fui le pays, craignant pour leur sécurité. Il demande aux administratifs d’associer dans leurs projets de développement, la cause des albinos.

Le ministre des Droits de l’Homme, Martin Nivyabandi pour sa part, indique que le Gouvernement est à l’œuvre pour assurer la protection des albinos. « Lorsque la loi portant protection des personnes vivant en situation d’handicap entrera en vigueur, elle renforcera la protection des albinos. »

• L’Université du Burundi a organisé ce lundi les cérémonies de commémoration du 22 ème anniversaire du massacre des étudiants. La direction de cette université Gaspard Banyankimbona a fait savoir avoir pris en charge l’organisation de ces cérémonies auparavant dirigées par l’association des victimes Ampeci-Girubuntu pour faire face à l’avenir. Il a indiqué également que seule la vérité conduira à la véritable réconciliation.