Au sommaire de l’édition de ce mardi 11 avril 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’

• 23 habitations situées autour du palais présidentiel en construction à Gasenyi qui ont été démolies ce mardi sous la supervision du Gouverneur de Bujumbura. Des larmes aux yeux, les propriétaires de ces maisons qui n’ont pas reçu d’indemnité ont assisté impuissamment à cette destruction. Ils disent ne pas savoir où aller.

Le Gouverneur de la province de Bujumbura, Nadine Gacuti demande à ceux qui n’ont pas où aller de se rendre au bureau de la commune Mutimbuzi pour y conserver leurs affaires. Elle affirme que la somme allouée à l’indemnisation de tous les propriétaires de parcelles qui habitent les 40 ha, expropriés pour cause d’utilité publique a été débloquée.

• Monseigneur Evariste Ngoyagoye se dit inquiet de l’enlèvement de l’abbé Adolphe Ntahondereye de la paroisse Gatumba qui a eu lieu ce dimanche dans une embuscade d’un bus. L’archevêque du de Bujumbura indique que les instances habilitées ont été prévenues de ce fait. Il demande que la rapidité des enquêtes pour localiser le prêtre.

La fille de Mijuriro Mathias, lui aussi enlevé indique que la famille est dans la désolation. Sans nouvelles. Elle demande également des enquêtes pour que son père réapparaisse.

Un groupe d’hommes armés a mené ce dimanche 9 avril vers 21 heures une attaque contre un bus au niveau du pont de la Concorde, c’est sur la rivière Rusizi séparant la zone Gatumba et le quartier Kajaga.

• Le président de la République, Pierre Nkurunziza a appelé les futurs officiers diplômés de l’Institut supérieur des cadres militaires, Iscam en sigle à la neutralité politique et à la sérénité. Il leur a demandé qu’au cours de cette année, d’écrire des livres racontant la réalisation des activités déjà réalisées par ces militaires.

Cela leur permettra d’être connu et de contredire les fausses informations divulguées par les adversaires.

C’était lors de l’ouverture de l’année académique 2016-2017 et remise de diplômes à la 42 ème promotion de l’Iscam.

• L’avenue Mukarakara de Kigobe Sud n’est plus praticable à cause de la rivière Ntahangwa qui emporte ses bords. Les habitations des environs de l’avenue sont en danger et certains de leurs propriétaires ont déjà déménagé. Contacté, Antoine Ntemako, Directeur général de la protection civile fait savoir qu’au mois de mai les travaux de réhabilitations peuvent commencer pour que la route puisse être praticable de nouveau et que les partenaires du Burundi tel PNUD sont en train d’étudier comment donner une partie des moyens pour venir au secours des constructions sous la menace de l’écroulement.