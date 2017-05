Au sommaire de l’édition de ce lundi 8 mai 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Le député de la coalition Amizero y’abarundi, Adolphe Banyikwa et un groupe de ses sympathisants ont été accueillis ce dimanche à Kanyosha, au sein du parti Fnl de Jacques Bigirimana. Le député était jusqu’à très récemment le Secrétaire général du parti d’Agathon Rwasa avant de se brouiller avec lui. Rwasa l’accusant de comploter contre lui, ce que son ancien ami a rejeté en bloc. Adolphe Banyikwa a promis de s’exprimer sur son virage vers le parti Fnl. Interrogée, la coalition Amizero y’abarundi a quant à elle indiqué qu’elle va s’exprimer quant au sort réservé au député élu au sein de cette coalition dans nos éditions ultérieures.

• Le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Mbonimpa affirme qu’à partir du mois de juin, il n’y aura plus de délestage d’électricité dans la ville de Bujumbura. Selon lui, le Gouvernement est à l’œuvre pour pallier ce problème. Freddy Mbonimpa l’a indiqué au cours d’une réunion centrée sur l’insécurité de la zone Kamenge, commune Ntahangwa. La population de cette zone mettait en cause le manque d’électricité comme étant une des causes de recrudescence d’insécurité dans cette zone. Les criminels se faufilant dans le noir pour commettre leurs forfaits.

• Les chauffeurs de taxi de la commune Rugombo, en province Cibitoke sont en grève depuis ce lundi. Ils protestent contre une amende de 100 mille francs qu’un des leurs a été obligé de payer parce qu’il a augmenté le prix de transport. Ces chauffeurs indiquent qu’ils ne vont reprendre leur travail qu’après avoir revu à la hausse le prix de transport. En cause, la pénurie du carburant constatée dans tout le pays. « Nous sommes par conséquent obligé de l’acheter dans le marché noir à un tarif élevé et nous ne pouvons travailler à perte. »

• Les habitants du village de Musenyi constitués de 200 familles de la commune Mabanda en province Makamba déplorent le manque d’engrais chimiques pour leurs champs. Du fait de la pauvreté, ils se disent incapables de s’en acheter. Ces habitants demandent au Gouvernement et à tout bienfaiteur de leur venir aide. « Sans engrais, nous faisons de mauvaises récoltes. »