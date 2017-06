Au sommaire de l’édition de ce lundi 5 juin 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Le facilitateur dans le conflit burundais, Benjamin Mkapa a émis des propositions à la Communauté internationale afin qu’elle prenne des mesures décisives permettant au processus de paix d’avancer. Selon lui, il y a une impasse parce que le gouvernement du Burundi est réticent à s’engager au dialogue avec ses opposants. Le gouvernement doit se rendre compte que la réconciliation est entre deux camps opposés et pas entre amis. Selon Mkapa, le gouvernement du Burundi devrait s’engager dans le dialogue Inter-burundais et négocier de bonne foi. Le facilitateur demande également la suppression des mandats d’arrêt. « Certaines personnes qui apparaissent sur la liste de ces derniers ont auparavant occupé des postes importants au Burundi et sont des acteurs politiques de taille au Burundi. De plus, elles semblent ne pas être directement impliquées dans la tentative de coup d’Etat. » Par conséquent, selon Mkapa, ils doivent participer dans le dialogue afin de remplir le principe de dialogue inclusif conformément aux décisions du Sommet de l’EAC et les résolutions subséquentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

Selon Mkapa, le gouvernement doit s’impliquer au retour des exilés politiques. À la libération des prisonniers politiques. Le gouvernement du Burundi doit mettre en place une commission chargée de distinguer les prisonniers politiques des criminels et libérer les premiers. « Cela lui accordera la crédibilité. » Il doit renforcer la culture démocratique et ouvrir une espace politique. « Il y a eu des plaintes selon lesquelles les partis d’opposition ne sont pas autorisés à mener leurs activités. »

À plusieurs reprises, le facilitateur a été bloqué par de nombreuses fuites d’informations et documents. « Je pourrais informer le sommet que la structure de mon travail me demande de soumettre des informations et des documents au Secrétariat de l’EAC. C’est important que la confidentialité soit strictement observée afin que des informations et des documents ne soient pas partagés avec des parties au conflit. »

• « La Belgique n’a jamais soutenue une quelconque rébellion armée encore moins une tentative de coup d’Etat ni ici ni ailleurs, c’est une politique assez clair de mon pays.» Déclaration de l’ambassadeur de Belgique au Burundi, Bernard Quintin. Il indique que son pays abrite des opposants au gouvernement burundais. « C’est une politique centenaire de la Belgique d’accueillir sur son territoire des réfugiés, des opposants, ce n’est pas une politique contre le Burundi mais pour la Belgique. »

Bernard Quintin indique que son pays est très clair avec les réfugiés : pas question de mener ou de fomenter une action violente à partir de la Belgique.

• Certains commerçants de la farine de maïs du marché communément appelé Chez Sion affirment que le prix de ce produit ne cesse de grimper au lieu de baisser avec la détaxation des produits alimentaires tels que le riz, le haricot et le maïs.

Cependant, le prix du riz importé de la Tanzanie aurait, selon d’autres marchands chuté.

Tous déplorent le fait que la mesure de détaxer certains produits pour une durée de trois mois qu’a prise le Gouvernement n’ait pas diminué le prix de ces produits de façon significative. En cause, la pénurie de l’électricité et de carburant. « Nous demandons la prolongation de la mesure »