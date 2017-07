Au sommaire de l’édition de ce lundi 3 juillet 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Un italien du nom de Franco Simoné a été retrouvé mort, poignardé chez lui à Kiriri, à Bujumbura. Ce chirurgien était un ex employé de Kira Hospital. Une information confirmée par la police. Elle parle d’une femme arrêtée pour enquêtes.

• Un corps d’un homme non identifié a été trouvé ce dimanche soir sur la colline Mugerere en commune de Matana, de la province de Bururi. Selon le commissaire provincial de la police, le corps était en état de décomposition. Les circonstances de cette mort restent inconnues

• Dans la commune Makamba de la province Bururi, quatre personnes, le directeur du lycée Ruhinga ont été arrêtées ce dimanche. Le commissaire provincial de la police a déclaré que ce directeur est détenu pour des raisons d’enquêtes. A l’origine de son arrestation, un fusil et quatre chargeurs saisis par la police. Son domestique soupçonné d’être le détenteur de ces armes a été également arrêté. Deux de ses proches, sont détenus au cachot de la police à Mukike de la province de Bujumbura Rural.

• Les commerçants des fruits et légumes qui avaient des stands dans le local appelé le Grenier du Burundi situé en plein centre-ville déplore la décision du ministre de l’intérieur. Pascal Barandagiye a décidé de fermer ce grenier. Les commerçants ont jusqu’à ce mercredi pour aller vers le marché de Ngagara appelé ‘Cotebu’. Certains commerçants déplorent le manque d’avertissement. « Nous avons payé pour des stands que nous n’allons finalement pas occuper.» Ils demandent au ministre de décaler cette décision

• La mairie de la ville de Bujumbura a pris la décision de redynamiser le marché Ngagara 2 dit Cotebu. Freddy Mbonimpa, a décidé à cet effet du déménagement du parking de stationnement des véhicules, des minibus et les taxis voitures en partance pour Gitega, Ngozi, Kayanza, Muramvya et Kirundo qui stationnaient à la gare du Nord, de déménager à l’avenue OUA en face du marché Ngagara II, communément appelé ‘Cotebu’.

Les personnes rencontrées au marché ‘Cotebu’ de Ngagara qui attendaient les bus pour faire la navette à l’Intérieur du pays déplorent la décision du maire. Selon certaines d’entre elles, il est plus difficile de se déplacer vers cet endroit.

• Après analyse du fonctionnement des médias depuis les trois derniers mois, des manquements d’ordre légal et déontologique ont été relevés par le Conseil national de la communication. Selon la vice-présidente et porte-parole du Cnc, Aimée Divine Niyokwizigirwa, l’équilibre et la vérification des sources constituent des obligations professionnelles au regard de la loi.

Le Cnc demande aux média qui n’ont pas actualisé encore leurs cahiers de charges de s’exécuter. La date limite est fixée au 31 juillet 2017. La RPA, la Bonesha ainsi que la Renaissance ont quant à elles 3mois pour régulariser leur situation.