Au sommaire de l’édition de ce lundi 29 mai du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Personne ne sait jusqu’ici où se trouve Eric Ntirandekura, enlevé depuis mardi soir. Ceux qui l’ont vu pour la dernière fois indiquent qu’Eric Ntirandekura a été enlevé par Chadrak Niyonkuru et Mafyeri du service national de Renseignement de la zone Maranvya.

Le député indépendant élu dans la circonscription de Bubanza, Fabien Banciryanino affirme qu’une rançon a été demandée à la famille. Il demande des enquêtes, qui débuterait selon lui, par interroger Chadrak pour que l’on sache où se trouve Eric. Fabien Banciryanino indique que le nommé Chadrak Niyonkuru est actuellement emprisonné dans la zone Kamenge de la mairie de Bujumbura. Eric quant à lui se trouverait dans un cachot jusqu’ici inconnu.

• Un policier vient de passer plus de deux semaines dans la prison de Rumonge. Selon les autorités compétentes, il aurait été arrêté en possession de documents qui incitent à la division et au renversement des institutions. La famille de ce policier demande sa libération. Pour elle, ces documents sont ceux des évangélistes qui prophétisent sur la Bonne Nouvelle et demandent aux Burundais de se rapprocher de Dieu. « Nous demandons aux défenseurs des droits de l’Homme de se pencher sur ce cas. »

• Quatre familles dernièrement expulsées du périmètre destiné à la construction du palais présidentiel de Gasenyi I ont dressé depuis quelques jours des huttes de fortune sur ce site.

Elles affirment qu’elles n’ont pas où loger depuis que leurs maisons ont été démolies. «Nous sommes de retour pour alerter les autorités sur notre sort afin que nous ayons un peu d’assistance. C’est humiliant d’habiter chez quelqu’un sans pouvoir l’aider dans le paiement du loyer», déplore Chantal Ntibazonkiza, une femme rencontrée devant sa hutte dans la matinée de ce lundi, 29 mai.

Cette mère de trois enfants demande au gouvernement de leur venir en aide afin qu’elles aient une habitation. Et de faire savoir que sa famille est sur place depuis trois jours.

Joseph Ntahonvukiye, père de cinq enfants, aujourd’hui déscolarisés, déplore qu’aucun dirigeant n’ait volé à leur secours, ’’à part le président de l’Assemblée nationale entendu, sur les ondes, plaider en notre faveur’’.

Selon lui, cela fait mal vivre dans une hutte alors que l’on s’était construit une maison décente.