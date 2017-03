Au sommaire de l’édition de ce lundi 27 mars 2017 du journal ‘Amakuru y’Iwacu’

• Godeberthe Hakizimana, l’épouse du journaliste disparu, Jean Bigirimana, se dit inquiète pour sa sécurité. En cause des inscriptions qui ont été faites sur le mur de la boutique située à l’enclos de son habitation. Des menaces que la femme du journaliste disparu prend au sérieux et elle se dit visée. « Non seulement j’y habite mais aussi jusqu’à pas longtemps, je tenais ma boutique.» Elle demande aux instances habilitées de mener des investigations et de sécuriser sa famille.

La police fait savoir qu’aucune plainte n’a été émise. Son porte-parole, Pierre Nkurikiye indique que la famille devrait soumettre ses inquiétudes auprès de la police locale. Elle devrait pousser plus loin et interpeller la justice qui a le dossier sur la disparition de Jean Bigirimana. « Pour qu’elle sache s’il y a une corrélation entre ces menaces et l’affaire Jean Bigirimana, auquel cas nous sommes prêt à intervenir pour protéger la famille.

• Un veilleur de nuit a été tué le soir de ce dimanche par des hommes armés dans le village 3 de Gihanga, province de Bubanza.

Selon la police locale, la victime a été mortellement blessée à la tête. Des coups de feu ont également été entendus sur la colline de Kagwema, Gihanga, toujours la nuit dernière. Selon l’administration locale, il s’agissait d’hommes armés qui ont tenté de voler une cinquantaine de vaches. Des militaires ont alors riposté. Tous les animaux ont été récupérés.

• Un homme d’une cinquantaine d’années connu sous le nom de Nicodème Karenzo, a été blessé par balle le soir de ce dimanche par des hommes non encore identifiés. Selon la police, la victime a été agressée alors qu’elle rentrait chez elle à Gahwazi I, zone de Butanuka, commune de Mpanda, province de Bubanza.

M. Karenzo a été conduit à l’hôpital. Une personne étrangère au secteur aurait été arrêtée près du lieu de l’attaque pour des raisons d’enquêtes.

• Le mouvement Halte au troisième mandat lance un programme spécial d’éducation à la non-violence active qui débute ce 26 mars pour une période de trois mois. Ce mouvement constate avec amertume que la terreur, la peur et la résignation s’installent progressivement dans le sang contre le troisième mandat. « en participant à ce mouvement, nous rendrons honneur aux victimes de la répression meurtrière contre les manifestants », a indiqué Vital Nshimirimana.

Le ministère de l’Intérieur indique que cette société civile qui organise cette campagne n’en a pas les compétences étant radiée au Burundi. Le porte-parole Thérence Ntahiraja demande aux Burundais qui sont restés au pays de ne pas se laisser distraire par les ennemis de la paix qui sont à l’étranger.