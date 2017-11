Au sommaire de l’édition de ce lundi 20 novembre 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• L’envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies présente ce lundi son rapport sur la situation qui prévaut sur le Burundi. C’est après son séjour d’une semaine au Burundi. Michel Kafando avait rencontré entre autre le ministre des affaires étrangères ainsi que l’ombudsman burundais, avant de rencontrer en Tanzanie le facilitateur Mkapa. Le dialogue était au menu de ces réunions.

• Le Parti Sahwanya Frodebu affirme avoir reçu l’invitation de la prochaine session de dialogue inter-burundais. Léonce Ngendakumana, le vice-président de ce parti annonce que le Sahwanya Frodebu est prêt à répondre à l’invitation. Il précise que son parti participera toujours aux rencontres qui visent à trouver solution à la crise que traverse le Burundi.

Le prochain rendez-vous du dialogue inter burundais est prévu du 26 Novembre au 8 décembre. La plateforme de l’opposition en exil Cnared dont le parti Sahwanya Frodebu est membre a déjà annoncé qu’elle ne va pas y participer.

Le parti MSD par contre indique qu’il ne va pas participer au prochain round en solidarité de la juste décision du Cnared. Cela quoi que le secrétaire général de ce parti, François Nyamoya affirme avoir reçu l’invitation de la facilitation

• Célébration chaque 20 novembre de la journée internationale des droits de l’enfant. A cette occasion, les enfants en situation de rue se plaignent. Ils sont souvent interpellés par la police. Ce qui vient s’ajouter à une vie de misère qu’ils mènent. Ils demandent la réintégration dans leurs familles d’origine.

La fédération nationale des associations pour les droits des enfants au Burundi quant à elle se dit inquiet des cas d’abandon scolaire et des grossesses non désirées en milieu scolaire. Le Fenadeb donne un bilan de plus de 218 mille cas d’abandon scolaire pour l’année scolaire 2016-2017 et plus de 1000 cas de grossesse non désirées.

Jacques Nshimirimana, président de la Fenadeb demande à tous les concernés de tout faire pour diminuer les cas d’abandon scolaire au Burundi.