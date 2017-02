Au sommaire de l’édition de ce lundi 20 février 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Le facilitateur dans la crise burundaise Benjamin Mkapa indique qu’il est urgent que le sommet des chefs d’Etat de la Communauté Est africaine se tienne pour régler les problèmes qui empêchent l’avancement du processus de dialogue en cours. Il l’a déclaré à la fin de la session d’Arusha ce dimanche.

La coalition de l’opposition en exil, le Cnared demande la mise sur pied d’un gouvernement de transition avant la tenue des élections.

• La plateforme intégrale de la société civile Pisc-Burundi, ainsi que le Collectif des associations des personnes infectées par le VIH/Sida, Capes+ ont adressés une correspondance à la ministre de la Santé publique.

Selon cette lettre ‘confidentielle’, ces ONG déplorent un malaise au sein du ministère. Il est de nature à menacer les subventions du Fond Mondial en faveur du Burundi, ainsi celles d’autres partenaires. Concernant la malaria, la tuberculose et le Sida.

Ces organisations indiquent que si rien n’est fait pour redresser de la situation, il y a risque avéré et irréversible de paralyser le bon fonctionnement du Ministère et de faire perdre au Burundi les fonds estimés à plus de 72 millions de dollars. Sans parler de plus de 46 millions de dollars déjà acquis qui sont aussi menacés de ne pas être décaissés.

Contacté, le ministère de la Santé publique a promis de s’exprimer prochainement sur ses allégations.

• Certains burundais qui se sont rendus à Oman indiquent qu’il leur est difficile de revenir au Burundi avec l’intention de retourner à Oman. En cause, les informations faisant état du trafic humain opéré dans ce pays.

Afsa Irakoze basée à Oman indique gagner honnêtement sa vie dans ce pays. Elle demande que ceux qui sont dans la même situation qu’elle aient une facilité de circulation. « Tous les burundais qui sont à Oman ne sont pas maltraités. J’ai laissé mon fils au Burundi. Maintenant j’ai peur de renter le voir parce que j’ai peur qu’on ne m’autorise à revenir à Oman.»