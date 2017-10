Au sommaire de l’édition de ce lundi 2 octobre 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Le HCR lance un appel à davantage de soutien en faveur des réfugiés burundais et des communautés qui les accueillent. Ceci alors que la pénurie chronique de fonds entrave sérieusement les efforts humanitaires dans les pays d’asile. Dans son communiqué, le Haut-commissariat pour les réfugiés indique que plus de 420 000 réfugiés burundais ont besoin d’assistance et de soutien humanitaire. L’appel de fonds révisé à 429 millions d’USD pour l’aide humanitaire aux réfugiés burundais dans les pays voisins n’est financé qu’à concurrence de 12 pour cent. Bien que l’on observe le retour de certains réfugiés, le HCR dit ne pas encourager le retour au Burundi car les conditions n’y sont pas encore remplies pour un rapatriement à grande échelle. Cela par manque de protection internationale et des sondages informels tendent à indiquer que la grande majorité d’entre eux ne prévoient pas encore de rentrer.

• L’Amnesty International a également sorti un communiqué assurant que des milliers de réfugiés burundais font l’objet de pressions de plus en plus fortes visant à les inciter à rentrer dans leur pays, où ils risquent pourtant d’être tués, violés ou plus généralement torturés. Dans un rapport publié vendredi 29 septembre intitulé Se soumettre ou fuir. La répression et l’insécurité poussent les Burundais à l’exil Rachel Nicholson, chercheuse d’Amnesty International spécialiste du Burundi indique que le gouvernement du Burundi affirme que tout va bien et incite les réfugiés à rentrer chez eux, les Burundais continuent de fuir leur pays face à la répression et à l’insécurité. « Soyons clairs : la situation au Burundi n’est pas redevenue normale et les efforts du gouvernement pour nier que des atteintes atroces aux droits humains sont encore commises dans le pays ne doivent tromper personne. »

Le porte-parole du ministre de l’Intérieur fustige ce rapport d’Amnesty international, le qualifiant de biaisé et destiné à entacher l’image du pays. Thérence Ntahiraja parle des centaines des milliers de réfugiés burundais qui continuent de rentrer de leur propre chef et qui sont bien accueillis dans leur région. « Ce rapport a un agenda caché, celui d’entretenir la psychose du retour alors que la sécurité est retrouvée. »

• 7 personnes mortes et plus de 20 blessés dont plusieurs grièvement, c’est le bilan d’un accident qui a lieu ce lundi, sur la route Rumonge-Buyengero, à 2 km du marché Kabumburi en commune Buyengero. Un camion de marque Fusso en panne de frein a quitté la route pour percuter un ravin.

• L’ouverture de la troisième session parlementaire a eu lieu ce lundi. Le président de l’Assemblée nationale a fait savoir que 16 projets de loi vont être étudiés. Il s’agit entre autres du projet de loi portant ratification de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des ACP-UE, communément appelé accord de Cotonou, du projet de loi portant révision du code pénal et du code de procédure pénale ainsi que de la loi sur la presse. Pascal Nyabenda demande que la loi des finances exercice 2018 leur soit dépêchée d’urgence pour étude.