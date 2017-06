Au sommaire de l’édition de ce lundi 19 juin 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• C’est une première, la police a mené dans la matinée de ce lundi 19 juin une fouille perquisition dans le quartier résidentiel de Kiriri où elle n’a pas hésité à étendre cette opération même chez certains diplomates.

Interrogé, le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye parle d’une opération de routine.

Selon lui, les habitants de ce quartier huppé n’ont pas de cahier de ménage pour l’identification des personnes vivant dans différentes propriétés.

Il appelle les habitants de ce quartier à se procurer et à tenir ces cahiers de ménage pour que les habitants de ce quartier soient bien identifiés.

• La vice-championne du monde du 800 m, Francine Niyonsaba s’est imposée ce dimanche 18 juin sur cette distance au meeting de Stockholm. Cette spécialiste burundaise du demi-fond a confirmé sa bonne forme mais c’était en l’absence de son challenger la Sud-africaine, Caster Semenya.

Bien qu’elle était doublement défavorisée, parce qu’alignée au couloir 6, avec un vent défavorable (+4,8m/sec), la championne du monde en salle en titre n’a pu pas contenir les assauts de la Cubaine Almanza, accrocheuse dès le début de la course.

Francine Niyonsaba s’est détachée du peloton dans les derniers 200 m. la tactique lui a permis de contrôler ses concurrentes pour terminer sa course avec un chrono de 1’59’’11’’’. La Suédoise Lindh Lovisa a fait 1’59’’41’’’ et la Suissesse Selina Buchel a complété le podium avec un temps de 1’59’’’66.

• Au moment où les 144.795 candidats régulièrement inscrits en 9ème année fondamentale et les autodidactes des 9ème et 10ème années passent leur concours national de certification et d’orientation ce mardi, le ministère de l’Education a sorti un communiqué.

Il appelle ces élèves à mettre en avant et à faire prévaloir leurs connaissances. Ce ministère met en garde des éducateurs qui seraient tentés à tricher en aidant leurs élèves à passer certaines épreuves. ce communiqué rappelle que le règlement prévoit des sanctions sévères pour ce genre de comportement.

• C’est officiel, le président de la République a apposé sa signature le 9 juin de cette année sur un décret mettant à l’honneur le tambour burundais. Une semaine sera désormais dédiée à la danse emblématique du tambour burundais, ’’Umurisho w’ingoma’’.

Elle sera célébrée sur tout le territoire national et par la diaspora burundaise le 26 novembre de chaque année. Cette semaine sera célébrée sous forme d’un festival du tambour organisé au niveau national et rend hommage aux célèbres tambourinaires du Burundi.

L’organisation de cette semaine sera placée sous le signe de la paix, du rapprochement et de la cohésion nationale. C’est également pour marquer ’’l’indépendance culturelle du Burundi’’, précise le décret signé par e chef de l’Etat.