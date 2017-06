Au sommaire de l’édition de ce lundi 12 juin 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• La Regideso pompe son eau du lac Tanganyika à plus de 3,5km fuyant les déchets déversés dans ce lac. Le directeur chargé de l’eau à cette entreprise, Désiré Nsengiyunva explique que c’est un problème qui ira en s’empirant aussi longtemps que l’on ne trouvera pas un autre moyen pour épurer ses déchets. « Nous serons obligés de quitter nos rives pour puiser de l’eau du côté de la République démocratique du Congo. Ce qui nous coûtera plus cher.» et d’ajouter que la Regideso est en train de tout faire pour trouver une solution à ce problème même si cela va prendre du temps et des moyens.

• « Les évêques se sont réjouis du constat que la sécurité s’est améliorée au Burundi. » constat des évêques catholiques du Burundi dans un communiqué de clôture de l’Assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques du Burundi. Ils ont néanmoins été peinés par le constat que la démocratie n’est pas bien comprise dans le pays. « D’aucuns la réduise au simple fait d’organiser les élections, ignorant le fait qu’elle exige la fidélité à ses principes et le respect d’une série de valeurs. » Ces évêques ont également regretté qu’ils aient encore « la peur et l’appréhension que le futur risque d’être entaché de ressentiment et de révolte suite à l’intimidation et au matraquage que subit aujourd’hui la population de la part de certains administratifs. »

• 5 musulmans de la mosquée de Buterere ont été arrêtés par la police depuis ce jeudi de la semaine dernière.

Les familles de ces musulmans se disent inquiets et affirment qu’ils ont été arrêtés alors qu’ils répondaient à l’invitation du président de la communauté islamique du Burundi, cheikh Kajandi. « Nous demandons qu’on nous dise où sont nos hommes. Et qu’ils soient relâchés »