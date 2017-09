Au sommaire de l’édition de ce jeudi 28 septembre 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Le projet de résolution sur le Burundi présenté par le groupe africain a été adopté ce jeudi avec 23 voix en faveur, 14 contre et 9 abstentions. Elle prévoit l’envoi de 3 experts. L’Union européenne parle de grosse déception. D’une certaine manière, c’est une victoire du pouvoir burundais.

• Le Conseil national de la communication vient de prendre la décision de retrait de l’autorisation d’exploitation de trois radios privées à savoir Bonesha FM, RPA et Télé Renaissance. Le Cnc a également suspendu pour une période de trois, à partir du 2 octobre, la radio Ccib Fm+. Cette radio est sanctionnée pour avoir diffusée un éditorial jugé contraire à l’éthique professionnelle.

• Un cadavre d’un homme non identifié, poignardé à l’aide d’un couteau a été trouvé sur la colline Masasu, commune Giheta, province Gitega, ce jeudi. Le mobile et les auteurs restent inconnus. Après constat de la police, l’administration communale et collinaire a procédé à l’enterrement de ce cadavre.

• Deux bandits armés de deux pistolets ont attaqués le domicile de Niyongabo Thérèse, substitut au parquet général près la cour d’appel de Gitega, au quartier Nyabututsi, Commune Gitega. Plusieurs objets ont été volés dont ordinateur, une somme de 400.000 Fbu et quelques documents de service. Aucun coup de feu n’a été tiré. Après le forfait, les criminels sont partis dans une voiture non identifiée.