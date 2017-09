Au sommaire de l’édition de ce jeudi 21 septembre 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• 150 patients constitués d’enfants et de femmes seront accueillis dans les nouveaux locaux nommé ‘bâtiment mère-enfant’ de l’hôpital militaire de Kamenge. Cet édifice de trois niveaux va aider en termes d’espace, cette institution ayant une capacité d’accueil réduite. Il abritera la pédiatrie, la gynécologie obstétricale ainsi que le service néonatologie. « Cet immeuble a été conçu du fait de l’effectif croissant des patients que nous recevons, » a souligné Marc Nimburanira, le directeur de cet hôpital. A l’occasion des cérémonies officielles d’inauguration de ce bâtiment. Les patientes trouvées sur place se félicitent de cette plus-value.

• 4 personnes dont un enfant ont été blessées dans l’après-midi de ce mercredi dans le quartier Nyakabiga 3, en mairie de Bujumbura. Des blessures suites à la pluie mêlée de vent violent qui a emporté les toitures des maisons situées à l’avenue Unesco. Les autorités locales de cette zone indiquent que ces victimes ont été dépêchées à l’hôpital.

• La Délégation et les Ambassades des Etats membres de l’Union européenne s’associent aux Nations-Unies dans la condamnation des violences qui ont eu lieu le 15 septembre 2017 à Kamanyola et qui ont provoqué la mort de dizaines de demandeurs d’asile et réfugiés burundais et d’au moins un militaire congolais, ainsi que plus d’une centaine de blessés. Dans son communiqué sorti ce mercredi, l’Union européenne assure que les forces de sécurité congolaises ne peuvent avoir recours à la force de façon disproportionnée, elles doivent respecter les standards internationaux. La délégation et les Ambassades des Etats membres de l’UE présentent leurs condoléances aux familles de victimes, ayant quittés leurs foyers à cause de la crise qui sévit dans leur pays. Une enquête doit être menée et les responsables poursuivis.