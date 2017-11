Au sommaire de l’édition de ce jeudi 2 novembre 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• La coalition de l’opposition en exil, le Cnared demande au gouvernement tanzanien de sortir du silence et d’indiquer clairement ce que sont devenues les 4 personnes arrêtées sur le territoire tanzanien. De confirmer ou infirmer l’information selon laquelle les quatre leaders du Mouvement FPB seraient livrés à Bujumbura. Dans son communiqué sorti ce mercredi, le Cnared demande à la Tanzanie de protéger les exilés burundais arrivés sur son territoire selon le droit international en matière de protection des réfugiés. « Des actes pareils qui font atteinte aux droits humains ternissent l’image de la Tanzanie qui n’est plus considérée comme une terre d’accueil et d’asile. Cet acte met en doute la fiabilité de la Tanzanie comme terre d’accueil des pourparlers inter-burundais. »

La rédaction a cherché à avoir la réaction de l’ambassade de la Tanzanie au Burundi sans succès.

Le 21 Octobre 2017 quatre leaders des Forces Populaires du Burundi (FPB) ont été arrêtés en Tanzanie et conduits dans un lieu jusque-là secret. Il s’agit du Général-Major Jérémie Ntiranyibagira, du colonel Edouard Nshimirimana, du capitaine Libère Nzeyimana et de Libérate Nijimbere.

• Une personne a été passée à tabac la nuit de ce mercredi par un groupe de jeunes, au chef-lieu de la commune de Rugombo. La victime, un jeune homme a eu 3 dents cassées et a été dépouillé de tout l’argent qu’il avait sur lui.

Il indique qu’il allait rendre visite à son frère hospitalisé dans un centre de santé lorsqu’il est tombé sur le groupe des jeunes affiliés au parti au pouvoir, les Imbonerakure. Des policiers en patrouille ont emmené la victime au centre de santé pour des soins.

D’après le chef de poste de Rugombo, un de ces jeunes a été appréhendé pour des raisons d’enquête et les autres sont recherchés.

• L’Organisation militant pour la protection de l’enfance, Fenadeb dénonce le travail des mineurs à Rumonge. Le président de cette organisation, Jacques Nshimirimana indique que la place de l’enfant est plutôt à l’école.

Ces enfants de moins de 15 ont été recrutés pour cuisiner pour les pêcheurs de la province de Rumonge. C’est après que les femmes qui assuraient cette fonction aient été mandées par l’administration de vider les lieux. Elles étaient pointées du doigt par les épouses des pêcheurs comme étant des briseuses de ménages.