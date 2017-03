Au sommaire de l’édition de ce jeudi 16 mars 2017 du journal ‘Amakuru y’Iwacu’

• Trois représentants des étudiants de l’Université du Burundi et 2 de l’Ecole Normale Supérieure ont été arrêtés le matin de ce jeudi par la police au parquet de la République près du tribunal de grande instance de Mukaza en mairie de Bujumbura.

Ces étudiants auraient été emmenés dans les bureaux du Renseignements Burundais (SNR).

Ils avaient été convoqués par un officier du ministère public. Ils devaient se présenter à son bureau de Mukaza pour « motif d’instruction ». Les cours ont été suspendus à l’UB et à l’ENS cet après-midi.

• 25 millions de dollars américains, c’est le don non remboursable et sans intérêts que le Gouvernement du Burundi vient d’obtenir de l’Association Internationale de développement IDA. Cette somme viendra assurer l’augmentation des productions agricoles des chaines de valeur ciblées et la mise en marché de ces productions, pour la période allant de 2017 à 2019.

L’Assemblée nationale a voté cet accord de financement à l’unanimité.

• les habitants de Rumonge qui veulent franchir le territoire congolais doivent désormais être en possession des papiers CPGL au lieu de leur petit laisser-passer habituel. Une mesure que déplorent les habitants habitués à faire des navettes au Sud-Kivu à la recherche du travail. Ils demandent à la police de l’immigration PAFE, de décentraliser ses services pour rendre accessibles les papiers CPGL.