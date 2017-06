Au sommaire de l’édition de ce jeudi 15 juin 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• «Il y a persistance des violations graves des droits de l’Homme dans un climat de peur généralisé », peut-on lire dans un communiqué sorti ce jeudi 15 juin à l’issue de la 35ème session du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies à Genève.

Ces assises ont été dominées par la seconde présentation orale de M. Fatsah Ouguergouz, Mme Reine Alapini Gansou et Mme Françoise Hampson, les membres de la Commission d’enquête sur le Burundi devant ce Conseil.

«Nous avons été frappés dans nos enquêtes par le sentiment de peur profonde et généralisée qui se dégage des témoignages que nous avons recueillis», ont-ils déclaré.

Ils ont indiqué «être aujourd’hui en mesure de confirmer leurs craintes initiales quant à l’ampleur et la gravité des allégations de violations des droits de l’homme et d’atteintes à ceux-ci commis depuis avril 2015 au Burundi ».

La Commission a regretté une fois de plus le manque de coopération du Gouvernement du Burundi et l’absence d’accès au pays. Toutefois, elle s’est entretenue avec de nombreux Burundais en exil.

Bujumbura était représenté par l’ambassadeur du Burundi en Suisse Rénovat Tabu, il a beaucoup insisté sur la souveraineté et dénoncé un ’’rapport à caractère tendancieux et partial’’.

• Un retraité de la BRB habitant à Kinindo, avenue Muzinda a été tué par balle ce jeudi 15 juin vers 11heures et demie alors qu’il rentrait chez lui. Selon des sources policières, la victime, Aimable Hakizimana, était poursuivie par des criminels, ils l’ont interceptée juste à l’entrée de son domicile. Ils l’ont dépouillé de son argent dont on ignore la somme. L’identité de ces hommes n’est pas encore connue.

• Deux personnes ont tués et 13 autres blessés dont 4 grièvement dans une attaque à la grenade perpétrée ce mercredi 14 juin vers 19 heures par des inconnus. C’est dans un cabaret appartenant à un certain Nyakararo, c’est en zone Musaga, dans une rue située tout près de la station.

Une personne a été arrêtée pour des raisons d’enquête. Selon des sources sur place, cette criminalité serait liée à un problème de mésentente dans la gestion du parking des bus à Musaga.

• Une personne présentée par la police comme un voleur à bord d’une voiture de type Probox a été tuée par balle vers 4 heures du matin dans le quartier Kavumu en zone Kamenge.

Selon des sources policières, c’est la police qui a tiré sur cette voiture, Ce véhicule contenait des casiers de bière volés vers 3 heures dans un dépôt.

Le chauffeur a été appréhendé, il s’en est sorti sain et sauf mais sa voiture a terminé sa course dans un caniveau de la 3ème avenue entre Kamenge et Ngagara au quartier VII.