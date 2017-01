Au sommaire de l’édition de ce jeudi 12 janvier 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• L’ancien président de la République, Sylvestre Ntibantunganya confirme sa participation à cette rencontre prévue pour le 16 Janvier.

Le sénateur Ntibantunganya estime que sa présence à la rencontre entre le facilitateur au dialogue inter-burundais et les acteurs politiques en exil, sera une bonne occasion pour soulever les inquiétudes en rapport avec les propos de ce dernier lors de sa visite à Bujumbura.

Répondre à cette invitation, selon président Ntibantunganya, permettra de continuer vers une sortie de crise par le dialogue inter-burundais.

Il le déclare après que certains opposants politiques aient annoncé qu’ils ne participeront plus au dialogue inter-burundais organisé par le facilitateur Mkapa.

• Le parti Sahwanya-Frodebu a sorti un communiqué ce mardi 10 janvier 2017 .Ce parti affirme qu’il a bien reçu l’invitation du bureau du facilitateur dans la crise burundaise et qu’il va participer à cette réunion.

Dans ce communiqué, ce parti indique que des questions sur les déclarations du facilitateur Benjamin Mkapa lors de sa récente visite à Bujumbura seront posées. Le parti Sahwanya-Frodebu déclare qu’au terme de cette rencontre d’évaluation, il fera sa contribution pour les perspectives de ces négociations.

• La police dénonce des cas de disparition faite par des gens qui prétendent être des policiers. son porte-parole, Pierre Nkurikiye indique que lorsque la police vient arrêter une personne, il doit s’annoncer comme étant agent de police. « Lorsqu’une personne vient arrêter quelqu’un sans prouver qu’elle y est pour le compte de la police ne le suivez pas, il se peut qu’il soit un fauteur de trouble ».

• L’office burundais des recettes OBR déclare que les recettes collectées durant le quatrième trimestre (Octobre-Décembre 2016) sont de 161,67 milliards de FBU contre 152,64 des objectifs.

Léonard Sentore le commissaire général de l’OBR se félicite en disant que les recettes collectées au cours de l’année 2016 s’élèvent à 637,45 milliards par rapport aux recettes correspondants de l’année 2015 de 590,66.

Il ajoute qu’il y a certaines innovations en matière fiscale et douanière contenues dans la loi finance. Désormais, l’impôt locatif géré par la Mairie sera géré par l’OBR et les recettes seront réparties en deux, dont 60 pourcents pour la commune et 40 pour le compte du trésor public, et puis l y a la suppression de l’impôt du véhicule et de la taxe forfaitaire sur le transport rémunéré pour les micros contribuables.

• Le ministère du commerce conjointement avec celui des transports, celui de l’énergie ainsi que les transporteurs viennent de prendre la décision de revoir à la hausse les prix de transport. Le prix de transport par bus en mairie de Bujumbura passe de 292 à 350, Les prix de transport à l’intérieur du pays doivent être augmenté d’au moins 11%.Cependant, les tarifs des quartiers périphériques dont Carama, Kiriri, Ruziba, Maramvya, Mirango-rond-point, Kamesa et Butere restent inchangés. La présente décision entre en vigueur à partir de ce jeudi 12 janvier 2017.