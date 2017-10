Au sommaire de l’édition de ce jeudi 05 octobre 2017 du journal ’’Amakuru y’Iwacu’’

• Le deuxième vice-président de la République a présenté devant le parlement, la mise en application du programme du gouvernement dans le domaine économique et social pour le 1er trimestre 2017. Certains députés et sénateurs ont affichés leurs inquiétudes face à la crise économique à laquelle le Burundi traverse et qui risque de s’empirer avec la pénurie de devises se fait cruellement sentir. Ce manque de devises provoque la chute du franc burundais et provoque la hausse des prix des denrées de première nécessité.



Face à ces appréhensions le deuxième vice-président, Joseph Butore a assuré que les devises disponibles servent à couvrir les besoins vitaux du pays. Selon lui, l’idéal serait qu’il y ait augmentation de produits à exporter.

• 54 familles propriétaires des terres dans la localité de Gikungwe, commune Gihanga ont fait un sit in et empêché les travailleurs de la société Sogea Satom qui extraient des carrières dans leurs terres de continuer de exécuter leur besogne. Ces habitants demandent que des compensations leur soient versées. Le délai limite ayant été fixé au 04 octobre. Un ultimatum dépassé.

• Insuffisance de matériel, trop d’heures de travail, un travail de redéploiement du personnel enseignant bâclé… ce sont certaines des préoccupations relevées par les enseignants de certaines écoles publiques de la ville de Bujumbura, rencontrés par un reporter d’Iwacu, à l’occasion de la journée internationale leur dédiée. Ils demandent plus de considérations dans le travail combien noble qu’il effectue.