Au revoir CPI

30-10-2017

La date butoir du retrait définitif de la CPI est arrivée. Bujumbura exulte, les familles des victimes désillusionnées.

Bujumbura jubile. Il en a fini avec la cour pénale internationale, cette épée de Damoclès pendue au-dessus de sa tête. Le Burundi a en effet décidé de tirer sa révérence du statut de Rome le 27 octobre 2016. Il fallait un an pour que le retrait soit définitif. C’est maintenant chose faite. Ce mercredi, à quelques heures de la date butoir, son gouvernement a d’ailleurs animé une conférence. Histoire d’enfoncer le clou et de narguer « ‘les ennemis du pays’ qui ont ourdi des complots à coup de mensonges pour forcer la main à la CPI,» a indiqué le secrétaire général du gouvernement, Philippe Nzobonariba.

L’Etat burundais a expliqué ses raisons d’en découdre avec la CPI. La ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana a estimé que cette cour est « un instrument de pression sur les gouvernements des pays pauvres. » Un moyen de les déstabiliser. « Depuis la création de la CPI, seuls les ressortissants des pays africains ont été traduits devant la cour comme si le reste du monde est à l’abri des crimes poursuivis devant elle. » Pour la ministre, pas de doute, les enquêtes de la CPI se font sous l’impulsion des grandes puissances, dont certains n’ont même pas ratifié le statut de Rome.

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est l’examen préliminaire décidé par la cour pénale internationale. Pour Bujumbura, cette décision a été prise sur pression de l’Union européenne. Et au nom de la souveraineté nationale, il faut en finir avec la CPI.

En tout cas, se retirer de cette cour passe chez certains analystes comme une confirmation de la culpabilité. Plusieurs mécanismes internationaux ont toujours dénoncé de graves violations des droits de l’Homme. Et tout récemment, la commission d’enquête des N-U sur le Burundi a dressé un tableau plutôt accablant de la situation des droits de l’Homme. Son président, Fatsah Ouguergouz a évoqué des crimes contre l’humanité. Selon la commission, tout porterait à croire que le président de la République, Pierre Nkurunziza ainsi que plusieurs hautes autorités du pays seraient impliqués dans des violations graves des droits de l’homme, voire des crimes contre l’humanité. Il demande à la CPI d’enquêter sur ces exactions. Une des raisons de régler cette affaire une fois pour toute.

Grosse déception pour les victimes

Depuis la crise de 2015, un collectif d’avocats des familles des victimes, a porté plainte à la CPI et indique y avoir déposé plus de 1.400 dossiers et beaucoup de témoignages des victimes et des témoins. La cour pénale internationale a statué sur des enquêtes préliminaires en avril 2016. Certaines victimes se disent déçues par l’inaction de la communauté internationale. Malgré la pression de la société civile et des organisations internationales, elle ne s’est pas décidée à statuer sur le début des enquêtes. Une sorte de victoire de Bujumbura qui appréhendait l’étau de la justice internationale qui se resserrait sur lui. Depuis quelque temps, il avait lancé une espèce de compte à rebours, les yeux rivés sur le calendrier.

>>Réactions

Willy Nyamitwe : « Le Burundi apportera sa contribution dans la lutte pour invalidation du Statut de Rome.»

Le conseiller principal à la présidence exprime son « total satisfécit car la procédure de retrait vient à terme et la page CPI est tournée. » Cependant, selon Willy Nyamitwe, ce n’est qu’une bataille gagnée. La suite est que le Burundi apportera sa contribution dans la lutte pour invalidation du Statut de Rome, traité constitutif de la CPI, car il s’est avéré qu’au lieu d’être un instrument juridique, la CPI est devenue une arme dans les mains de l’Occident pour assouvir ses désirs et appétits démesurés d’hégémonie. Les récentes révélations sur la profondeur de la corruption de cette cour donnent par ailleurs raison au Burundi.

Léonce Ngendakumana : « La communauté internationale doit agir. »

Le vice-président du parti Frodebu ne pense pas que la communauté internationale soit dans l’inaction. Néanmoins, il lui demande de constater la gravité des violations des droits de l’Homme et d’agir. Léonce Ngendakumana assure que face au manque de coopération de Bujumbura, le Conseil de sécurité devrait recourir au chapitre 7 pour le contraindre à traduire les coupables des exactions à la justice internationale.

Aimée Laurentine Kanyana : « La justice burundaise capable. »

La ministre de la Justice affirme que les Burundais n’ont pas de soucis à se faire quant au retrait du statut de Rome. Aimée-Laurentine Kanyana assure qu’au Burundi, nul n’est au-dessus de la loi. Le pays est doté d’un arsenal d’instruments juridiques capables de statuer sur n’importe quelle affaire. Le personnel est compétent, plusieurs juges ont eu pour professeurs les mêmes que ceux des universités de renom. Par ailleurs, la justice burundaise a jusque-là coopéré avec les instances internationales, dont la CPI. Des dossiers ont été envoyés à la cour qui a pris acte du travail de la justice burundaise. « Elle a vite compris que nous étions à même de régler nous-même les affaires criminelles. »

Pancrace Cimpaye : « Le manque de responsabilité de la communauté internationale. »

Le porte-parole du Cnared se dit déçu que le retrait du Burundi du statut de Rome se fasse sans que la CPI lance des enquêtes. « La logique élémentaire aurait été que la cour pénale internationale se saisisse. » Selon Pancrace Cimpaye, il y a quand même des milliers de personnes qui sont tuées par le pouvoir de Bujumbura. Il déplore le manque de responsabilité de la communauté internationale face au sang des Burundais. Elle doit quand même agir pour mettre fin au cycle d’impunité.

Le Cndd-Fdd : « La victoire du peuple. »

La commissaire chargée de l’information indique que ce parti félicite le gouvernement du Burundi qui a écouté la voix du peuple qui a demandé ardemment ce retrait. Selon Nancy Ninette Mutoni, le peuple a montré une fois de plus son unité et sa détermination à soutenir ses institutions face à cet instrument des impérialistes. « Nous saluons cet attachement du peuple aux institutions élues, nous nous réjouissons de cette victoire du peuple. »Le Cndd-Fdd félicite également la justice burundaise et l’encourage à bien travailler pour consolider l’Etat de droit pour le grand bien du peuple. « Notre parti a la justice dans sa devise. »

Armel Niyongere : « Les crimes ne resteront pas impunis. »

« Il est vrai que nous avons attendu l’ouverture de l’enquête jusqu’au 27 octobre pour avoir la coopération du Burundi avec la Cour, » selon Armel Niyongere, un des avocats des familles qui ont porté plainte à la CPI. Selon lui, il faut savoir que même après le jour de retrait du Burundi du statut de Rome, la CPI sera toujours compétente d’ouvrir une enquête. Il déplore le fait que le Burundi ne sera pas obligé de coopérer. Concernant les crimes commis au Burundi, il affirme que le collectif des avocats a saisi d’autres mécanismes africains et Onusiens de protection des droits de l’homme entre autres le groupe de travail sur les disparitions forcées, la Commission Africaine des droits de l’homme et des peuples, etc… « Nous sommes convaincus que les crimes commis au Burundi ne resteront pas impunis.»

Les alternatives à la CPI : – Le Burundi peut connaître un revirement de la situation et demander à la cour pénale internationale de se saisir. Les crimes internationaux sont imprescriptibles.

Ex : Un changement de régime. – Les pays africains peuvent décider de créer un tribunal mixte ou alors une chambre spéciale.

Ex : La chambre spéciale de Dakar qui a jugé l’ancien président tchadien. – Le Conseil de sécurité peut prendre l’initiative de saisir la CPI, cela même si un pays n’a pas ratifié le statut de Rome.

Ex : Omar El Bachir, le président soudanais a un mandat d’arrêt de la cour pénale internationale sur sa tête sans retrait de la CPI.