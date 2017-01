Au-delà de la fosse commune de Rusaka

13-01-2017

« Je viens voir si je peux trouver les miens. » Réaction poignante d’un habitant de la colline Gasenyi, commune Rusaka, province Mwaro, ce mercredi 11 janvier. Une fosse commune venait d’y être découverte par des ouvriers qui terrassaient un terrain pour construire une école de métier. Propos émouvants, troublants, accablants, touchants… Les mots manquent pour les qualifier. En effet, comment après quarante-quatre ans, quelqu’un peut espérer reconnaître les siens, distinguer les ossements humains sans test ADN ? – Les administratifs disent que la fosse commune est de 1972-

La réaction de cette personne est la conséquence d’un grave traumatisme psychique de la guerre. Découvrir les restes de ses êtres chers tués et enterrés en masse suite à la barbarie humaine rouvre les blessures jamais pansées. Ce n’est pas une vue de l’esprit. C’est un orphelin de 1972 qui écrit ces lignes. Je sais ce que j’ai vécu, ce que je ressens encore, aujourd’hui. Cette « névrose traumatique de guerre » peut déboucher sur la dépression, la violence, voire le suicide.

Le cas de Rusaka n’est malheureusement pas le seul. Quelqu’un parlait de la dépression de sa sœur qui avait assisté à une scène pareille à Kivyuka, commune Musigati, lors des travaux de traçage d’une route : elle était accablée par des maux de tête, des palpitations, des étouffements, des insomnies. Avant de devenir finalement une malade mentale… !

Le Burundi est un petit pays. La localisation de nombreuses fosses communes que ce soit pour les massacres de 1972, 1988, 1993, etc. est connue. La Commission Vérité et Réconciliation a donc du pain sur la planche. Elle est dans l’obligation de les identifier et les protéger. Elles constituent, en effet, des preuves du passé douloureux et des lieux de mémoire. Ainsi, elle aura accompli une de ses missions qui vont permettre à notre société traumatisée par la violence de faire face à son passé. Autrement, au lieu de se réconcilier pour sortir de ces crises profondes et cycliques qu’a connues notre pays, la société pourrait replonger dans les violences.