Assassinat d’Ernest Manirumva : « Que la Cour suprême prenne ses responsabilités »

09-04-2017

Huit ans après l’assassinat du vice-président de l’Olucome, la vérité sur le mobile de son assassinat et ses auteurs ne sont pas encore connus.

« Les auteurs se cacheraient dans la hiérarchie de la police et téléguideraient la justice burundaise », lit-on dans un communiqué signé Gabriel Rufyiri, président de l’Olucome. Ce dernier fait savoir que les OSC locales et internationales mobilisées dans la campagne « Justice pour Ernest Manirumva » se souviennent, dans la douleur et la tristesse, de cet acte ignoble survenu dans la nuit du 8 au 9 avril 2009.

A cette occasion de la commémoration de l’assassinat de cet illustre défenseur de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption au Burundi, l’Olucome recommande à la Cour suprême de prendre ses responsabilités. Il martèle que les enquêtes doivent être reprises et étendues à tous les éléments de preuve. Au cas contraire l’Olucome menace de saisir la Cour de justice de l’Afrique de l’Est.