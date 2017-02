Arusha, un round de toutes les surprises

27-02-2017

La 4ème session du dialogue inter-burundais sous les auspices du facilitateur tanzanien, s’est terminée ce dimanche 19 février. Une session marquée par des volte-face, des appels notamment aux chefs d’Etat de la région à la rescousse.

Le message ou le SOS lancé par le facilitateur Benjamin Mkapa à l’issue de cette étape des pourparlers est révélateur de son malaise, ou de l’enlisement de ce dialogue plein de soubresauts et de coups de théâtre.

«Il y a un besoin impératif de tenir un Sommet extraordinaire de la Communauté Est Africaine pour exposer les obstacles qui font trainer le processus », a-t-il martelé après avoir précisé qu’il s’agit de son point de vue.

«C’est une urgence, je vais présenter cela au médiateur et au président en exercice de la Communauté Est Africaine dans les meilleurs délais», a souligné l’ancien président tanzanien devant un parterre d’hommes politiques burundais conviés à Arusha.

Il s’agissait d’une partie de cette classe politique burundaise dont le secrétaire général du Cndd-Fdd, Evariste Ndayishimiye, il y avait à ses côtés l’ombudsman de la République, Edouard Nduwimana.

Un peu décalé, sur la même rangée, se trouvait le deuxième vice-président de l’Assemblée nationale, Agathon Rwasa et plus loin, il y avait deux anciens chefs d’Etat, la place réservée au Sénateur Pierre Buyoya est restée vide, il est parti la veille de cette plénière. Juste derrière ces personnalités, le duo Evariste Ngayimpenda et Tatien Sibomana de l’Uprona non reconnue.

La délégation de l’Uprona reconnu par le pouvoir se trouvait à l’autre bout de la salle, et juste devant eux, le président du Frodebu, Frédéric Bamvuginyumvira, le président du Cndd, Léonard Nyangoma et le président du Frodebu Nyakuri, Kefa Nibizi, tombeur de Jean Minani.

Ce dernier avec d’autres ténors du Cnared, la plateforme de l’opposition radicale, dont Bernard Busokoza et Onésime Nduwimana, feront une courte apparition à l’AICC, le Centre international des conférences d’Arusha avant de repartir vers leur hôtel.

Selon un analyste interrogé, la présence dans cette ville de ces « hommes honnis par Bujumbura » serait à la base de l’absence d’une délégation du gouvernement burundais, pourtant invitée en bonne et due forme. Elle se rétracte curieusement à la dernière minute.

Coup de théâtre

Et c’est à la dernière minute et à la grande surprise de tout le monde que le Cnared annonce sa décision de rencontrer le facilitateur Mkapa, depuis des mois récusé par cette coalition. «Un petit jeu politique», dira un observateur.

Le facilitateur essaiera, sans convaincre, d’expliquer que le gouvernement n’a pas été convié affirmant qu’il n’a invité que les chefs de partis politiques. Et comme pour tranquilliser, il annoncera au cours d’une courte interview accordée à la presse que la délégation du parti au pouvoir a confirmé sa participation à ce round.

Après la formation des groupes comme celui de l’ombudsman, celui du parti au pouvoir, celui des acteurs clés, celui des partis politiques d’opposition agréés, un document contenant des propositions a été distribué. Même le Cnared a reçu ce draft.

A l’issue de cette 4ème session du dialogue inter-burundais, des suggestions à ces propositions émanant de ces groupes ont été dégagées. Dix points ont été retenus, mais elles ont été condensées en quatre grandes thématiques.

Il s’agit en premier lieu des questions politiques, il y a en deuxième position les questions sécuritaires, troisièmement, il s’agit de la problématique électorale, législative et constitutionnelle. Il y a quatrièmement, les questions d’ordre socio-économique et humanitaire.

«A partir de ces propositions, j’ai l’impression qu’il y a un accord général sur les questions clés à discuter. Il y a des divergences quant à la mise en application. Toutefois, je reste convaincu que les 4 thématiques constituent la base de la prochaine session de dialogue», annoncée par le facilitateur Mkapa.

C’est dans une salle du Centre international des conférences d’Arusha bien polarisée au vu des positions divergentes de la classe politique burundaise que l’ancien président Mkapa a tenu à rappeler qu’il faut désormais s’engager pour la paix, qu’il faut respecter les principes et l’esprit de l’Accord d’Arusha.

Le conseiller spécial du Secrétaire général de l’Onu sur la résolution des conflits, Jamal Benomar, ainsi qu’un délégué de l’Union Africaine étaient présents dans cette salle. «Ce sont des parties prenantes à ce processus », a-t-il rappelé.

Mais parmi les points d’achoppements, il y a ce refus catégorique de la délégation du parti au pouvoir de s’asseoir avec l’opposition radicale. Le Selon Evariste Ndayishimiye, secrétaire général du Cndd-Fdd, leur place, c’est devant la justice et non à la table des négociations.

Convier tous les protagonistes dont les putschistes

Le président du Cnared et sa délégation seront reçus à deux reprises par le facilitateur Mkapa non pas au Centre international des conférences d’Arusha, mais dans un hôtel. Pour le Dr Jean Minani, il est plus qu’urgent de mettre sur pied un gouvernement de transition. Mais avant tout, insiste-t-il, il faut convier tous les protagonistes de la crise burundaise à la table des négociations sans oublier tous les groupes qui se sont dressés contre le président Nkurunziza.

Pour Abel Gashatsi, président du parti Uprona, si les Burundais sont encore une fois à Arusha, c’est parce qu’ils ont des problèmes à régler : «Les Minani et autre Busokoza sont venus, ils sont poursuivis par la justice, le médiateur les a rencontrés à part, c’est un problème à régler afin que les élections de 2020 voient la participation de tous les Burundais sans exception. Il faut une participation de tous, pour qu’il y ait une paix inclusive. »

D’après Evariste Ngayimpenda, de l’Uprona non reconnu, la facilitation a fait des avancées significatives même s’il reste beaucoup à faire. D’après lui, l’absence de la délégation gouvernementale reste une épine dans le pied de ce processus.

Sans signaux positifs, pas de retour au pays

Selon Frédéric Bamvuginyumvira, président du parti Sahwanya Frodebu, le retour des exilés politiques et des réfugiés reste problématique au vu de la situation politico-sécuritaire prévalant au Burundi.

Pour l’ancien Chef d’Etat, Domitien Ndayizeye, il ne suffit pas de lancer des appels au retour, seuls des signaux positifs peuvent convaincre les gens à regagner la mère-patrie.

«Tous les gouvernements ont toujours clamé que la sécurité est garantie et ont appelé les réfugiés à rentrer. Même au lendemain des événements sanglants de 1972, le président Micombero a demandé aux réfugiés de rentrer, le chef de l’Etat Bagaza aussi. Nous avons passé plus de 20 ans en exil. Sans signaux positifs, les réfugiés ne peuvent pas rentrer. »

Selon le calendrier établi par le facilitateur Benjamin Mkapa, la signature d’un accord de paix pourrait intervenir au mois de juin après deux rounds de pourparlers.

Evariste Ndayishimiye : «34 personnes ne peuvent pas phagocyter un pays»

Le secrétaire général du Cndd-Fdd est catégorique: «Je ne peux pas m’asseoir avec des putschistes, je ne peux pas les aider à accomplir le putsch, je suis démocrate, le pouvoir passe par les urnes », a-t-il rappelé dès son arrivée à Arusha.

Il ne changera pas d’avis même après ce 4ème round des pourparlers inter-burundais : «On ne peut pas parler avec des gens recherchés par la justice, un criminel n’a pas d’idées pour construire le pays, ils n’ont pas de libertés politiques».

Quand ils seront jugés, espère-t-il, le gouvernement va apprécier ce qu’il va faire. «Ce ne sont pas ces 34 personnes recherchées par la justice qui vont phagocyter toute une Nation. Ils ont essayé de prendre le pouvoir par les armes, ils ont échoué. Il faut rentrer ou rejoindre le train en marche, le salut ne viendra pas d’Arusha», a-t-il ironisé avant de révéler qu’il retournera à Bujumbura avec quelques politiciens rentrés d’exil. Pari gagné.

Dr Jean Minani : «Il faut un gouvernement de transition»

Selon le président du Cnared, Bujumbura ne devrait pas choisir avec qui dialoguer ou s’asseoir. Venu à la tête d’une forte délégation du cette plateforme de l’opposition, Dr Jean Minani propose de définir les vrais protagonistes.

Pour lui, il s’agit de ceux qui soutiennent Nkurunziza d’un côté et ceux qui se sont levés pour dire non au 3ème mandat ou pris les armes contre Nkurunziza, de l’autre.

«Il ne faut pas inventer des prétextes pour écarter les Niyombare, les généraux, les colonels,… qui ont fait le putsch. Il faut qu’ils soient là afin d’expliquer les raisons de leur geste, de même que le président Nkurunziza que nous considérons comme putschiste. Pas de paix sans associer tout ce monde», a plaidé le président du Cnared.

Pour Dr Minani, il ne faut pas oublier les leaders de la société civile : «Ils ont souffert de cette crise et payent encore un lourd tribut suite à leur engagement.»

«Il nous faut un gouvernement de transition de 2 ou 3 ans qui aura pour mission de guider les Burundais, assainir le terrain afin que le Burundi retrouve la paix, la sérénité. Il faut reconstruire notre pays pour évoluer vers des élections sans équivoques, démocratiques, libres et transparentes. »

Pacifique Nininahazwe : «C’est dommage que certains insistent sur le partage des postes politiques»

L’activiste des droits de l’Homme indique que le facilitateur Mkapa a échoué dans son analyse du conflit burundais. «Comment va-t-il résoudre cette crise en ignorant des acteurs? Pourquoi n’avoir jamais rencontré le mouvement Halte au Troisième Mandat? »

Selon Pacifique Nininahazwe, «le président Nkurunziza ne comprend que le langage de la pression: tant qu’il ne sentira pas son pouvoir menacé, il continuera son jeu. »

Pour lui, trois pistes peuvent l’amener à fléchir. L’embargo sur les armes et certains aspects économiques, l’ouverture des poursuites de la CPI et le rapatriement des troupes burundaises.

L’activiste se dit contre toute solution qui, tentera de consacrer l’impunité. «C’est dommage que certains insistent sur le partage des postes politiques avant de créer un cadre qui ne permettra plus de tels crimes au Burundi. »

Décryptage

Quand la passivité n’est plus une option acceptable

A l’issue de cette 3ème session de dialogue à Arusha, une intervention ferme de la CAE s’avère nécessaire pour sortir le processus de l’impasse.

Cristallisation du blocage du processus externe du dialogue inter-burundais. Bujumbura reste campé sur sa position : il se refuse à s’asseoir à la table des négociations avec les acteurs qu’il qualifie de putschistes. Vendredi 17 juillet, dans la suite logique de son boycott, il va jusqu’à demander au gouvernement tanzanien d’arrêter « ses hôtes du moment» poursuivis par la justice burundaise. Le lendemain, alors que la rencontre bat son plein à Arusha, le président de l’Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, lors des travaux communautaires dans la zone Bugarama en province Muramvya, va abonder dans le même sens que l’exécutif : « Pas de dialogue avec les putschistes.»

Et comme si tout ceci ne changeait rien à son calendrier, Bujumbura a déjà adopté, lors d’un conseil des ministres du 15 février, un projet de décret sur la création d’une commission chargée, d’ici six à huit mois, de proposer un projet d’amendement de la Constitution.

Face à ces deux écueils dans le processus de recherche d’une sortie de crise pour le Burundi, le facilitateur Benjamin Mkapa ne peut que solliciter l’intervention ferme de ceux qui l’ont mandaté : « Il faut qu’il y ait un sommet extraordinaire de l’EAC pour traiter des obstacles au processus. » Et pour prévenir la passivité des chefs d’Etat face à l’intransigeance de Bujumbura, l’ex-président tanzanien, fort du soutien de l’UE et des Etats-Unis, pourrait brandir la menace de jeter l’éponge.

Les dirigeants de cette organisation sous régionale vont-ils rester passifs face à cette sollicitation du médiateur ? La crise burundaise a des répercussions régionales. La récente déclaration du HCR invitant les gouvernements hôtes à fournir plus de place pour pouvoir accueillir les réfugiés burundais interpelle. « La majorité des réfugiés sont des femmes, des enfants et des personnes ayant des besoins spécifiques », a précisé le porte-parole du HCR, William Spindler, mardi 7 février, lors d’un point de presse à Genève.



Crédibilité de la CAE en jeu

Plusieurs éléments pourraient amener la CAE à durcir sa position. Comme il y va de son prestige, la Tanzanie ne va pas accepter l’échec de Mkapa. Elle fera pression pour que la sous-région le soutienne en forçant le président Nkurunziza à plus de flexibilité. La CAE dispose d’atouts, notamment la possibilité d’imposer un embargo économique pour que Bujumbura revienne à de meilleures dispositions. La fermeture du corridor centre où transite le plus gros volume des importations burundaises asphyxierait économiquement le pays à très court terme. Si cet ensemble sous régional ne parvenait pas à résoudre la crise burundaise, il perdrait toute crédibilité auprès de la communauté internationale, laquelle pourrait alors prendre ses responsabilités. Notons que les Nations unies et l’UA ont de nouveaux dirigeants dont on ne sait pas encore quelle position ils vont adopter face à la crise burundaise.

Du reste, ils savent que l’alternative à une solution politique négociée est une nouvelle guerre civile ouverte.

Si la CAE s’avère incapable de contribuer efficacement à la résolution de la crise que traverse le Burundi – un des six pays membres -, l’horizon d’une fédération politique, idée chère au président ougandais Yoweri Museveni, ne sera qu’une vue de l’esprit, une autre illustration du commerce de la bouche de politiques en mal d’envergure sous régionale.

Guibert Mbonimpa