Arusha : reprise d’un dialogue en panne

26-11-2017

La facilitation a convoqué le 4ème round du dialogue inter-burundais du 27 novembre au 8 décembre. La politique de la chaise vide n’est plus très prisée.

Le 27 novembre, débute le prochain round des pourparlers d’Arusha pour une sortie de crise. Une session qui s’est fait longuement désirée. La dernière date du mois de février dernier. La facilitation avait promis par la suite plusieurs rendez-vous qui ne sont jamais arrivés. Le dialogue était en panne. Et c’est donc reparti avec l’annonce de deux semaines de pourparlers. Des sources diplomatiques parlent déjà de la « dernière session prévue à Arusha ».

D’après les informations qui nous parviennent, au moins 120 personnes ont été invitées. Partis et acteurs politiques, sociétés civiles et confessions religieuses sont conviés.

Même si l’agenda n’est pas encore tout à fait connu, les politiciens pensent qu’ils vont continuer le travail « là où ils l’ont laissé il y a 9 mois. » On se souvient des quatre thématiques dessinées à savoir les questions politiques, sécuritaire, la problématique électorale ainsi que les questions d’ordre socio-économique et humanitaires.

La grande inconnue de l’équation actuellement est celle de la présence des invités. La médiation mise sur un dialogue inclusif demandé par toute la communauté internationale.

On se souviendra que la 3ème session avait été boycottée par le gouvernement qui avait refusé de s’asseoir avec les personnes “poursuivies par la justice.” Si avec ce round cette question a été résolue, la médiation ayant banni dans ses rangs les persona non grata, la confirmation du gouvernement se fait attendre. Néanmoins, plusieurs analystes évoquent une participation de Bujumbura. Le médiateur dans la crise, Museveni ainsi que le président tanzanien Magufuli ont récemment mouillé le maillot, à la rescousse de leur homologue burundais. Des tractations ont été faites dans les coulisses pour que cette session voie la participation de Bujumbura.

Quid de l’appel au boycott lancé par l’opposition en exil. Va-t-il être suivi ? Le Cnared a récemment sorti un communiqué appelant ses membres à la politique de la chaise vide. Il assure que cette session aurait pour objet de rapatrier le processus des pourparlers au Burundi. Pour la plateforme donc, hors de question de participer à une session qui va remettre le dialogue entre les mains de Bujumbura. Or plusieurs leaders du Cnared ont été invités et comptent y participer. Selon certains d’entre eux, le Cnared n’a pas été invité en tant que “plateforme”. Il ne peut donc prétendre refuser l’invitation qu’il n’a pas reçue.

>>Réactions

Le parti MSD : « Prêt à participer à un véritable dialogue, et non à une farce.»

Pour le secrétaire général, cette dernière session est inéluctablement vouée à l’échec. « Déjà parler de session de dialogue est un excès de langage, car dans les faits il n’y a jamais eu de séances dans lesquelles les protagonistes auraient discuté face à face sur des sujets précis. » François Nyamoya assure que le MSD est prêt à participer à un véritable dialogue, et non à une farce où les protagonistes burundais sont considérés comme des moutons invités dans une arène guet-apens où se joue une partition déjà écrite.

Sylvestre Ntibantunganya : « La chaise vide n’est pas payante.»

« Si on refuse de dialoguer quelle autre option on a pour résoudre le conflit burundais ? » se demande l’ancien président de la République. Il ne resterait que l’option de la lutte armée. « Je ne sais pas si c’est vers cela que ces partis évoluent. » Sylvestre Ntibantunganya estime qu’il faut savoir adopter les stratégies qui consolident une position acquise. Il conseille aux partis invités de se présenter et d’en profiter pour poser leurs problèmes de manière concrète. « Mais adopter la chaise vide n’est pas du tout payant. » L’ancien président demande à la médiation d’identifier correctement les parties qui doivent absolument être impliquées pour avoir des garanties de ne plus revivre la crise que nous traversons.

Le parti Frodebu : «Nous n’avons jamais eu de problème avec le Cnared. »

Le vice-président du parti Sahwanya Frodebu indique que son parti est toujours membre du Cnared même s’il ne suit pas le boycott de ce dernier. Selon Léonce Ngendakumana, les textes fondamentaux du Frodebu privilégient les négociations. Ainsi, à chaque fois qu’il y a un débat sur les questions qui engagent le Burundi, le parti dans sa ligne directrice doit être présent pour contribuer. « Depuis 2015, nous avons toujours participé et n’avons jamais eu de problème avec le Cnared. Nous connaissons la ligne rouge à ne pas franchir. »

Le Parti Cndd-Fdd : « Prêt à participer comme toujours.»

Le secrétaire nationale chargée de l’information et de la communication de ce parti indique que le parti Cndd-Fdd a reçu l’invitation de la facilitation. Nancy Ninette Mutoni assure que ce parti va répondre présent à la 4ème session de dialogue convoquée par la médiation, comme il l’a toujours fait.