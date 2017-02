Arusha. Mkapa surprend

17-02-2017

Incohérence, stratégie de médiation ? Tout le monde y perd son latin, pardon son Swahili ! Difficile en effet de comprendre le virement à 180 degrés du facilitateur dans le dialogue inter burundais.

Fin décembre 2016, l’ancien président tanzanien, Benjamin Mkapa, semblait soutenir Bujumbura. Il a déclaré, sans tourner la langue, que la question du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza ne se posait plus, et qu’il allait focaliser les discussions sur les élections de 2020. Bujumbura a jubilé alors que c’était la colère au sein du Cnared, la plateforme de l’opposition radicale, qui a d’ailleurs récusé la médiation de Mkapa.

Entre-temps, des tractations ont eu lieu et une délégation de cette coalition est allée rencontrer le président Yoweri Museveni, médiateur.

Pour le nouveau round d’Arusha, 16-18 février, les « key players » du Cnared y sont conviés. Malgré la brouille à l’interne, ils s’y sont rendus. Apparemment, M. Mkapa n’a pas tenu compte des exigences, du veto de Bujumbura, qui n’a pas apprécié.

Bujumbura dénonce « l’organisation de la présente session qui s’écarte de l’habituel esprit de concertation pour ce qui concerne l’établissement de la liste des invités ainsi que l’ordre du jour de la session. » Pour lui, il est hors de question de s’asseoir avec les « acteurs violents notamment des putschistes recherchés par la Justice.»

Une information en provenance d’Arusha va semer le trouble. Selon les reporters d’Iwacu , la médiation a affirmé que le gouvernement du Burundi « n’était pas invité à ce round. » Pourtant, sur la liste de 33 invités à ce dialogue, signée Benjamin William Mkapa, il était prévu trois représentants du gouvernement. Troublant.

Le dialogue inter burundais, dans le contexte actuel, est une négociation à peine voilée. Sa réussite suppose la présence des vrais protagonistes, dont le gouvernement.

Pour sa crédibilité et pour son efficacité, la médiation doit inviter le gouvernement, le convaincre de s’asseoir ensemble avec ceux-là même qu’il qualifie d’acteurs violents. Sinon, ce sera l’échec. Et comme le disait feu Julius Nyerere lors d’Arusha I, ce sera une perte de temps et d’argent, « waste of time and money »