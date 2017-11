Arusha : «Il n’y a jamais eu de confrontation entre les différentes parties prenantes»

27-11-2017

Evariste Ngayimpenda, acteur politique, s’attend à un débat contradictoire à la 4ème session du dialogue inter burundais débuté ce lundi 27 novembre à Arusha.

«Jusque-là, le facilitateur a procédé par consultation de différents groupes mais il n’y a jamais eu de confrontation entre les différentes parties prenantes», a-t-il déclaré dans la matinée de ce lundi 27 novembre à la presse depuis cette ville du nord-ouest de la Tanzanie.

En cas du choc de différentes idées, indique-il, il sortira raisonnablement un consensus qui permettra d’aller de l’avant. « Si le consensus est déjà dégagé, la dernière manche devra consister à discuter des mécanismes de mise en œuvre de ce qui aurait été convenu».

D’après lui, cette session est la plus inclusive de toutes les autres. Il évoque la provenance de différents invités. Néanmoins, nuance-t-il, il est compréhensif aux décisions des uns et des autres quant à la participation ou non. «Certains peuvent avoir des griefs par rapport à la manière dont les listes ont été composées».

D’autres peuvent avoir la raison de ne pas se présenter tout comme, dit-il, la facilitation pourrait avoir une raison de ne pas avoir convié l’un ou l’autre.

Mais, souligne-t-il, quelles que soient les doléances des uns et des autres à la manière dont les invitations ont été faites, le mieux est d’être présents pour exprimer les siens.

Avant de laisser entendre qu’il est difficile de satisfaire les attentes de tout le monde : «C’est assez rare que dans un cadre comme celui-ci que l’on soit invité comme on l’aurait souhaité, à la hauteur ou dans le format qu’on aurait souhaité».