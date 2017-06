Agathon Rwasa : « Le CNDD-FDD va échouer »

26-06-2017

Intimidations, persécution de ses militants, son avenir, etc. Agathon Rwasa ne mâche pas ses mots. Il répond également à plusieurs autres questions de l’heure.

La commission d’enquête sur le Burundi a dressé un rapport accablant le pouvoir. Votre réaction ?

Les gens se font tabasser. Certains sont emprisonnés pour rien. On assiste à des disparitions, on retrouve des cadavres, les auteurs ne sont pas appréhendés. Ce sont des situations inquiétantes.



Les victimes, selon le rapport, sont principalement des membres des Fnl

A voir des arrestations non justifiées opérées ici et là, on nous empêche de nous exprimer, de rencontrer les nôtres… Ce sont des signes qui ne trompent pas : On ne veut pas de nous. C’est presque démontré que nous sommes dans un monopartisme de fait. Et quiconque ne rime pas avec ce monopartisme-là paie un lourd tribut. J’imagine que ça ne devrait pas être ainsi au 21ème siècle.

Votre réaction au refus d’autorisation de tenir une conférence de presse aux députés d’Amizero y’abarundi ?

Ils veulent nier notre existence. Tout citoyen a le droit à la parole.



Avez-vous le bilan des personnes emprisonnées, intimidées?

De Mutimbuzi à Gisuru à Ruyigi. Du sud au nord du pays en passant par la capitale, toutes les semaines ce sont des tracasseries. C’est une triste réalité. Il y a des gens qui sont, comme au-dessus de la loi, qui séquestrent les autres sans être inquiétés.



Un exemple récent de ces menaces ?

Il y a à peine dix jours dans Bujumbura rural, dans la localité de Mageyo, se tenait un meeting du Cndd-Fdd. Quelqu’un parmi les ténors du pouvoir se lève, harangue la foule pendant 45 min et conclut en disant que « Rwasa et tous ses sympathisants sont à traquer ».

Ne craignez-vous pas un essoufflement de la part de vos sympathisants ?

On ne s’essouffle pas parce qu’il y a persécution, sinon on existerait plus. On est persécuté depuis 1980. Ce n’est pas maintenant qu’il faut céder à la peur. Et au-delà de tout ça, c’est une démonstration de plus que nous luttons pour la bonne cause. Nous opposons une résistance pacifique. Ça nous revigore. Il est vrai qu’on court un grave danger. Tout ce qu’on sait, c’est qu’un jour, notre lutte aboutira. Et j’ai peur que l’attitude combien négative de certains envers nous, ne soit plutôt une démonstration du désespoir quant à leur survie politique.

Certains vous reprochent de ne pas faire assez pour sécuriser vos sympathisants ?

Je ne commande ni l’armée, ni la police, le service national du renseignement ou les Imbonerakure. Normalement, la sécurité est du ressort de l’Etat. Si le chef de l’exécutif et son parti décident d’une certaine ligne de conduite, qu’est-ce que je peux faire ? Les gens doivent comprendre qu’on ne doit pas me juger mais plutôt juger le régime en place. Ce n’est pas Rwasa qui persécute les militants de Rwasa. Moi je n’y suis pour rien. Moi je crie pour que les droits de tout un chacun soient respectés.

Quid de la révision de la Constitution ? Pour M Rwasa, ce n’est pas la révision de la Constitution qui pose problème. Ce qui l’est, c’est de chercher à devenir « un président à vie. » Il estime que les Burundais ont plutôt besoin d’une bonne gouvernance, du respect des droits, du respect « de la parole donnée. » Il regrette qu’aujourd’hui le régime manipule les gens « pour faire croire que c’est la volonté du peuple alors que c’est sa propre volonté. » Au sujet du dialogue politique, d’après lui, il faut d’abord accepter qu’il y a crise. On peut alors trouver des solutions. Il prévient que « ce n’est pas Mkapa qui trouvera une issue à cette crise », mais les Burundais. Il faudrait mettre de côté le sectarisme et nos intérêts égoïstes. « Je crois que nous pouvons réellement nous en sortir. Il n’est pas encore trop tard. On a droit à l’optimisme. Cet optimisme ne pourra être réaliste que si ceux qui détiennent le pouvoir comprennent que les autres Burundais ont aussi des droits dans ce pays », conclut-il.

On vous reproche de ne pas créer un parti politique pour vous conformer à la loi

Le pays compte plus de 40 partis politiques. Quelle serait la valeur ajoutée d’une autre formation ? Le Cndd-Fdd sait qu’il a été en négociation avec le mouvement Palipehutu Fnl que je dirigeais. Ils savent très bien que c’est avec moi que les accords ont été signés. Aujourd’hui le parti au pouvoir ne veut pas que je me reconnaisse comme Fnl.

De quel droit ? Créer des partis pour plaire au pouvoir n’est pas une tentation de Rwasa. Le Cndd-Fdd est en mauvaise posture, parce qu’il a cherché à m’anéantir en vain. Nous nous sommes présentés en indépendants aux élections de 2015. Et on a pu démontrer notre force malgré les circonstances. Et ça les trouble.

Vous estimez donc que vous représentez une force politique ?

Nous sommes une force politique, bel et bien là, implantée dans toutes les communes du pays. Nous valons plus que tous ces partis chéris par le Cndd-Fdd. Il devrait apprendre de ceux qui exerçaient le pouvoir avant lui. Ils avaient déployé toute leur énergie pour annihiler notre mouvement. Ils n’ont pas réussi. Même le Cndd-Fdd va échouer.

Dieu seul sait ce qu’adviendra de ce parti, une fois qu’il ne sera plus aux commandes. J’ai peur que ce parti s’émiette et disparaisse. Autant que le Mpr au Congo ou le Mrd au Rwanda. Si le Cndd-Fdd était clairvoyant, il chercherait à ouvrir l’espace politique. Pour que demain, lorsqu’ils ne seront plus aux commandes, ils puissent mériter quelques égards de la part de ceux qui seront au pouvoir.

Vous semblez assez remonté contre le Cndd-Fdd

Le Cndd-Fdd cherche à embrigader tout le monde. Enrôler tous les citoyens. Pour aboutir à quoi ? Il vient de passer 12 ans, régnant en maître dans ce pays. Pour quel bilan ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce n’est pas un bilan positif. Et dans tous les domaines.

Malgré tout, vous avez rejoint les institutions. Le regrettez-vous ?

Je ne peux pas regretter ma décision. Après tout, l’exil aurait contribué à quoi ? Si j’étais en exil, je ne vous aurais pas rencontré à Bujumbura (rires). Je veux dire que, malgré l’espace réduit, on peut rencontrer des gens ici, et échanger. Au moins, on est au pays. On peut suivre de près ce qui se passe, entendre ce qui se dit, voir ce qui se passe et l’attester. C’est quand même mieux quand on est chez soi même si nous sommes en difficultés.