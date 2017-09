Accord d’Arusha : son esprit plane toujours

04-09-2017

Le Burundi célèbre le 17ème anniversaire de la signature de l’Accord d’Arusha. Dans un contexte de crise, ce processus de paix fait de compromis pourrait servir.

Cet anniversaire coïncide avec un autre dialogue engagé encore à Arusha, par les parties prenantes au conflit burundais. Une espèce de remake qui déçoit ceux qui ont cru que l’Accord d’Arusha avait sauvé le Burundi.

Il faut dire que les négociations ont débouché sur un consensus. La Communauté internationale ainsi que la sous-région avait soutenu ce processus. Des personnalités prestigieuses telles Julius Nyerere et le prix Nobel de la Paix, Nelson Mandela ont tour à tour assuré la médiation.

Il fallait à tout prix mettre fin à la guerre, faire face aux divisions ethniques qui ont endeuillé le Burundi. C’est ainsi que les protagonistes sont arrivés à un compromis pour aider le pays à avancer. Ils ont finalement débouché sur la signature de l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation. Un de ses acquis étant le partage du pouvoir entre toutes les composantes ethniques burundaises.

15 ans après une certaine stabilité politique, le Burundi renoue avec ses vieux démons en 2015. La crise éclate avec l’annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza de se présenter aux présidentielles L’opposition et la société civile jugent cette candidature « illégale » et « illégitime. » Pour le prouver, ils brandissent l’Accord de paix d’Arusha. Une de ces clauses stipule que le président n’a droit « qu’à deux mandats ». Le parti au pouvoir, lui, se munit de la Constitution pour objecter contre les allégations de l’opposition. Selon le Cndd-Fdd, le premier mandat de Pierre Nkurunziza ne s’est pas fait au suffrage universel direct. Le putsch manqué du 13 mai 2015 aggrave la situation. Plusieurs personnes sont tuées, des milliers d’autres sont contraintes à l’exil.

Deux ans après, le dialogue d’Arusha débuté en 2016 peine à faire ses preuves. La médiation et la facilitation sont cette fois-ci assurées par le président ougandais Museveni et l’ancien président tanzanien Mkapa. Le moins que l’on puisse dire est qu’ils ont du mal à mettre sur la même table, comme Nyerere une dizaine d’années plus tôt, les parties prenantes au conflit.

>>Réactions

La présidence : « Cet accord contient une aberration »

Le Conseiller principal à la présidence reconnaît à l’Accord de paix d’Arusha le statut juridique de loi ordinaire. Pour Willy Nyamitwe certaines clauses de cet accord appartiennent à une époque révolue. « Nous ne pouvons pas bâtir notre pays sur des bases ethniques et divisionnistes entre Hutu et Tutsi. Ceux qui étaient à Arusha ne représentaient pas tous les Hutu et tous les Tutsi.» Il insiste sur le fait que ces bases étaient faussées dès le départ parce que les concepts hutu et tutsi nous ont été collés par des colons. L’ambassadeur Willy Nyamitwe affirme que l’Accord de paix d’Arusha nous a aidés à trouver une solution momentanée. « Néanmoins, il faut reconnaître que cet accord contient une certaine aberration. »

Le Cnared, pour le respect de l’esprit et de la lettre de l’Accord

Pour le patron de la coalition de l’opposition en exil, aucune solution durable à la crise burundaise n’est envisageable, en dehors du respect de l’esprit et de la lettre de l’Accord d’Arusha. Il insiste sur des négociations inclusives et sans conditions. Charles Nditije déplore la volonté de Bujumbura d’amender la Constitution. « Cela constitue la ligne rouge et une déclaration de guerre au peuple burundais et donnera un coup d’arrêt définitif et fatal au processus des négociations. »

La Coalition en appelle donc aux Chefs d’Etat de la Sous-région ainsi qu’à la communauté internationale de dissuader le gouvernement à continuer ce projet. « Si tel n’était pas le cas, que des sanctions dont un embargo économique et sur les armes soient prises à l’encontre de Bujumbura. »

Le Cndd-Fdd : « L’Accord d’Arusha ne supplante pas la Constitution»

La Secrétaire nationale chargée de l’information et de la communication de ce parti indique que l’Accord d’Arusha est utile. Cela au même titre que les autres accords tels que la Charte de l’unité nationale ou l’Accord globale de cesser le feu signé entre le Cndd-Fdd et le gouvernement en 2003. Et Nancy Ninette Mutoni de conclure que le Cndd-Fdd estime que l’Accord d’Arusha a son importance mais en tant qu’Accord et ne supplante pas la loi fondamentale qu’est la Constitution.

Léonard Nyangoma : « L’esprit de l’Accord plus important que le texte. »

Le président du parti Cndd indique que le plus important à retenir d’Arusha est son esprit plutôt que le texte, qui par ailleurs comporte des lacunes. Selon Léonard Nyangoma, les esprits surchauffés au départ se sont tassés après certaines discussions. «Nous avions senti la nécessité de plus de compromis. » Il se dit optimiste quant à la sortie de crise actuelle. « Je crois au génie de mon peuple. » Léonard Nyangoma précise néanmoins que le régime viendra aux négociations suite à de fortes pressions internes et externes. « Ou alors une insurrection générale renversera ce régime car le peuple a le dernier mot et il est invincible.. »

Eclairage sur la genèse du processus de l’Accord d’Arusha Le processus de paix d’Arusha ne s’est pas enclenché du jour au lendemain. Il a été le fruit de plusieurs initiatives à l’interne comme à l’étranger. Aperçu • Octobre 1993, assassinat du président Ndadaye. Le pays sombre dans une crise grave, crise socio-politique.

• Septembre 1994, la Convention de gouvernement est signée. Il incluait l’engagement d’organiser un « Débat National » sur les grands problèmes du Burundi. Sa concrétisation n’a que fort peu progressé.

• Le 25 juin 1996, les chefs d’Etat de la sous-région organisent un sommet en Tanzanie. Le président Sylvestre Ntibantunganya leur demande d’assister le Burundi par l’envoi d’une force internationale au Burundi. Sylvestre Ntibantunganya demande qu’une fois cela fait, de procéder à des négociations globales et inclusives. Ces dernières verraient même les mouvements politiques armés. En l’occurrence le Cndd, l’actuel Cndd-Fdd et le Palipehutu Fnl.

• 1995, la Communauté Sant ’Egidio est appelée en renfort par Sylvestre Ntibantunganya. Sant’ Egidio commence des contacts avec des protagonistes politico-militaires burundais. • le 25 juillet 1996, coup d’Etat conduit au retour au pouvoir du Major Pierre Buyoya. Il entame en secret les négociations avec le Cndd-Fdd par le biais de cette communauté. • 8 juin 1998, signature du Partenariat intérieur pour la paix. La crise bat son plein. L’exécutif issu du coup d’Etat a du mal à gouverner avec le parlement à majorité frodebiste. Ensemble, ils décident d’engager des négociations. Le Partenariat intérieur pour la paix se construit. Pour redynamiser ce processus, la victime du coup d’Etat, Sylvestre Ntibantunganya se rend à l’investiture de Pierre Buyoya.

• Fin juin 1998, le processus d’Arusha débutait, soit deux semaines après le Partenariat intérieur pour la paix.