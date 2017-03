A l’assaut des routes tortueuses de Kampala

22-03-2017

Dimanche 26 mars, les athlètes burundais participeront dans la capitale ougandaise à la 43ème édition des championnats du monde de cross-country. Une compétition qu’ils comptent aborder non pas en outsiders.

Ils seront douze Burundais (6 garçons et 6 filles) sur les pistes sinueuses ougandaises à essayer de décrocher le précieux sésame de la 43ème édition des championnats du monde de cross-country. En plus des Kenyans et Ethiopiens, maîtres incontestés de l’épreuve, ce sont tous les lièvres du monde qui seront de ce rendez-vous, l’étape cruciale de tout fondeur pour lancer sa saison.

Olivier Irabaruta et Thiery Ndikumwenayo, les deux athlètes expérimentés qui amèneront le peloton burundais, sont prévenus d’avance. Au delà d’un simple sacre, c’est la couronne mondiale qui est en jeu. Une occasion qu’ils ne pensent pas laisser passer, surtout au regard de leur bonne entame de la saison.

« On connaît l’enjeu. Et heureusement le climat en Ouganda n’est pas si chaud que l’on croit. Simplement, on doit travailler l’endurance pour rester au contact des Kenyans et Ethiopiens dans les derniers kms », fait savoir Thierry Ndikumwenayo. Ce dernier compte rééditer après sa 2ème place au cross- country de France Ouest, en janvier dernier.

Les filles, une priorité

Cette année, avec les objectifs du CIO de rendre paritaire en genre les prochains jeux de Kyoto en 2020, la fédération d’athlétisme du Burundi (FAB) a mis les bouchées doubles en alignant un nombre élevé de filles. Une occasion en or pour faire briller les valeureuses athlètes de Songa ou Kayanza. « Qu’elles soient complexées, je pense que non. Plutôt, l’expérience pour gérer le rythme effréné que vont leur imposer les Kenyanes. Sinon, je suis sûr qu’elles feront une excellente course », assure fièrement Aloys Nizigama, manager national.

Bien que la FAB ait promis de faire feu de tout bois pour une participation, un coup de main financier ne serait pas mal venu. Notamment dans l’achat des billets d’avion et la préparation d’un camp d’entraînement avant le départ. « Un regroupement s’impose sans doute pour une mise au point et pour peaufiner quelques détails techniques », explique M. Nizigama.

Signalons que la compétition est prévue dimanche 26 mars. Les garçons courront 12 km, tandis que les filles 8km.

Les athlètes burundais qui prendront part à la compétition et leurs clubs

Pour les Garçons :

Olivier Irabaruta, Muzinga

Thierry Ndikumwenayo, Songa

Onésphore Nzikwinkunda, Songa

Jean Marie Vianney Niyomukiza, Songa

Léonce Ndagukunda, Muzinga

Rodrigue Kwizera, les ABA

Les filles :

Cavaline Nahimana, Songa

Elvanie Nimbona, Gitega

Francine Niyomukunzi, Songa

Irène Karire, Gitega

Diane Nikundana, Mugamba

Nicelatte Nduwimana, Kayanza