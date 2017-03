«80% de Burundais n’ont pas de latrines adéquates»

13-03-2017

Le Ciep a organisé un atelier média, ce lundi 13 mars, à Bujumbura, à l’intention des journalistes. Cette organisation se dit convaincue de l’efficacité de leur contribution dans la lutte du choléra.

«La communication doit occuper un rang de premier plan dans la lutte contre le choléra. Elle est une arme efficace pour en venir à bout», a déclaré Prosper Muyuku, chef du service national d’hygiène et assainissement au ministère de la Santé, lors d’un atelier média, organisé par le Centre d’information, éducation et communication en matière de population et développement (Ciep) sur la prévention du choléra.

Il assure que le choléra reste une menace à l’échelle nationale : «Le choléra est un danger public. Il se trouve dans nos ménages, dans nos restaurants, dans nos bistrots, etc. Seuls 70% de Burundais ont accès à l’eau potable.» Il indique que le manque d’hygiène est un indicateur des pays en voie de développement.

Et d’affirmer que cette épidémie restera tant que les Burundais n’auront pas été sensibilisés dans leur ensemble sur l’hygiène et l’assainissement.

Me Pontien Ndayishimiye, directeur du Ciep, affirme que le choléra est l’une des maladies qui apparaissent chaque année au Burundi. Il exhorte les professionnels des médias à s’investir dans la lutte contre le choléra.

«Les médias restent les principales sources d’information de la population burundaise. Nous vous invitons à contribuer dans la prévention du choléra. Le renforcement des capacités des Burundais sur cette épidémie doit être un engagement de nous tous et la presse, en raison de sa capacité de diffusion, constitue un outil clé pour gagner ce pari.»

Léonidas Misago, Directeur du département de la santé, hygiène et assainissement, soutient que le traitement du choléra est facile si le patient bénéficie rapidement de soins.

«Il fait perdre considérablement du liquide. Il faut lui administrer des sels de réhydratation, soit par la voie buccale, soit intraveineuse en cas de gravité, pour remplacer les pertes liquidiennes. »

M.Misago déplore que 80% de Burundais n’aient pas de latrines adéquates. Il confie qu’un seul cas confirmé constitue une épidémie : «Nous ne devons pas ignorer qu’il peut emporter plusieurs vies humaines en une courte période.»



«Les gens font leurs besoins à l’air libre»

Consolate Ngendakumana, habitante de Rubuyi, Mparambo II en commune Rugombo de la province Cibitoke, témoigne avoir failli mourir du choléra en janvier dernier : « Je venais du champ. C’est après avoir mangé que j’ai eu subitement envie d’aller aux toilettes. J’ai eu la vie sauve grâce à un voisin. J’ai été hospitalisée pendant tout un mois et 24 sérums m’ont été injectés.»

Elle dit que les habitants de la localité de Mparambo II boivent les eaux de la rivière Nyakagunda en raison des coupures d’eau répétitives. Elle raconte qu’ils se servent de cette eau de la rivière sans au préalable la faire bouillir.

Mme Ngendakumana confie qu’un bon nombre font leurs besoins, malgré la campagne qui a suivi la recrudescence du choléra en janvier dernier, à l’air libre.

Signalons que le chef du service national d’hygiène et assainissement au ministère de la Santé en appelle au lavage des mains au savon pendant «les moments critiques» et à l’utilisation exclusive des latrines.