« 5 milliards de Fbu pour contrer la famine»

31-01-2017

Quatre personnes sont mortes de faim dans le site Muyange I, trois mille ménages sont menacés par la famine en province Bubanza, etc. Le point avec Martin Nivyabandi, ministre des Affaires sociales.

A Bubanza, Mwaro, Gitega, la famine menace. Quelles actions êtes-vous en train de mener ?

Les cas de famine qui s’observent dans différentes provinces du pays sont les conséquences d’une longue période de sécheresse. Cela a entraîné une baisse considérable de la production. L’année passée, nous avons connu une période de pluies torrentielles qui ont détruit plusieurs champs suivie d’une grande période d’ensoleillement. Des experts avaient d’ores et déjà annoncé que le passage des phénomènes climatiques El Niño et la Nina affectera beaucoup plus la production. Notre ministère et nos partenaires, nous nous activons pour secourir la population. Toutefois, cette dernière devrait d’abord se prendre en charge et s’entraider avant d’espérer des aides. C’est d’ailleurs le résultat de la grande mobilisation qui s’est effectuée avec succès pour la province de Kirundo.



D’autres provinces sont touchées, quelle solution comptez-vous y apporter ?

Des cas de sècheresse et de faim nous ont en effet été rapportés dans les provinces Bubanza, Cibitoke et ailleurs. Le ministère a dépêché des équipes, des consultations avec les gouverneurs ont été menées. Les premières aides faites de riz et de haricot et autres produits alimentaires disponibles sont déjà en cours de distribution. Mais dans les provinces Muyinga et Karusi, c’est la pluie qui a ravagé des champs et détruit des maisons. Nous y mènerons aussi des actions.

Combien de personnes sont en situation d’urgence humanitaire ?

Nous avons mené des consultations avec nos partenaires tels le PAM et la FAO. Au total, un million de personnes ont besoin d’une assistance urgente. Des pays, à l’instar de la Chine avec son aide en riz, ont également promis d’assister la population burundaise. Nous espérons recevoir dans les prochains jours les premières quantités. En outre, pour faire face à cette situation d’urgence humanitaire, l’État a déjà disponibilisé près de 5 milliards de Fbu pour l’année 2017. D’autres fonds passent par les autres ministères, notamment celui de l’Agriculture en vue de promouvoir des cultures dont la récolte est rapide. En ce qui est de l’aide étrangère, très prochainement près de 7 millions de dollars vont être débloqués via le PAM. Que la population soit sereine. Nous travaillons d’arrache-pied pour venir à bout de cette situation. Le Burundi a connu pareille situation en 1981 et 2000, l’État a toujours su y répondre. La situation est maîtrisable.