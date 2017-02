400 éducateurs des écoles privées formés sur la pédagogie d’intégration

04-02-2017

Des directeurs, des préfets des études et des enseignants provenant de 32 écoles privées du pays suivent une formation depuis un mois sur la nouvelle méthodologie d’apprentissage dans le post-fondamental grâce au soutien de la Coopération technique belge.

«La nouvelle méthodologie d’intégration nous permettra d’apprendre à l’élève à s’intégrer dans la vie future », martèle un des 131 participants à cette formation au Centre Culturel Islamique.

Il indique que la nouvelle méthode est appliquée dans tous les disciplines. «Depuis que l’année scolaire a débuté en septembre dernier, nous n’avons bénéficié d’aucune formation sur cette nouvelle méthode. Désormais, plus question d’utiliser la méthode magistrale d’autrefois, c’est à l’apprenant de comprendre et de se débrouillera lui-même. L’enseignant ne sera que le guide», dit-il.

Georges Ntarungarunga, directeur de l’Ecole internationale de Gitega, participant aussi à cette formation fait savoir que les réformes du système éducatif vont de pair avec les nouvelles approches.

Pour lui, les directeurs, les préfets et les enseignants doivent avoir une même connaissance sur un cours pour mieux réussir les visites de classe. Et d’ajouter : «Comment est-ce qu’on peut donner un avis sur un cours si tu n’as pas de connaissances suffisantes sur des méthodes utilisées».

Mathias Sabubwa, chargé du projet «Formation Initiale des enseignants Post-Fondamental-FIE» au sein de la Coopération technique belge –CTB fait savoir que cette agence belge soutient depuis 2011 la référenciassion (les réformes), la production des livres et la formation. Selon lui, la CTB forme les directeurs, les préfets et d’autres enseignants pour qu’à leur tour ils forment leurs collègues.

Signalons que la campagne d’été 2016 a permis une formation de 200 formateurs des conseillers pédagogiques et inspecteurs, de 1.228 formateurs d’enseignants repartis dans différentes directions communales de l’enseignement et de 13.000 enseignants de la 1ère année post fondamental générale et pédagogiques.

Pendant cette campagne de formation, poursuit-il, peu d’écoles privées avaient pris part à cette formation. Et d’ajouter : « Quand tu accompagnes une réforme, c’est important d’avoir une même information avec celui qui la dispense», conclut-il.