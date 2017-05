40 ou 41 martyrs de Buta ?

01-05-2017



« Un des assaillants, peut-être dépassé par la sauvagerie de ses camarades, va tenter de s’interposer, pour arrêter le massacre. Il est liquidé comme les séminaristes ».

Ce témoignage recueilli durant mon reportage à Buta il y a trois ans a continué à me hanter. J’ai pensé à cet homme envoyé pour tuer et qui, dans une ultime prise de conscience, refuse de donner la mort. De tueur, durant quelques instants, il tente de devenir un rempart. Il paie de sa vie son refus de se joindre au carnage pour lequel il était venu. Qu’est-ce qui s’est passé dans sa tête ? Je suis peu religieux, mais ne peut-on pas parler, pour ce cas, d’une sorte de rédemption ? La question peut choquer et je m’excuse par avance. Mais ne pourrait-on pas parler de 41 martyrs de Buta ?