2020, le compte à rebours est lancé

10-07-2017

Le président de la République a appelé à une contribution volontaire pour financer les élections de 2020. Un pari plutôt compliqué.

L’image circule sur le net depuis la célébration du 55ème anniversaire de l’indépendance du Burundi. On y voit Pierre Nkurunziza, tiré à quatre épingles, un brin souriant. Il lance une levée de fonds pour les élections de 2020.

L’écriteau qu’il tient à la main affiche un numéro de compte ouvert à la Banque de la République du Burundi. Objectif montrer à la communauté internationale que les Burundais sont capables d’organiser « les élections crédibles, sans devoir faire la manche ». C’est du moins ce qu’a déclaré le chef de l’Etat, la veille de la fête de l’indépendance.

Pierre Nkurunziza prévient ses compatriotes : Ne tombez pas dans le piège de 2015. « Ils avaient promis de nous aider avant de se désister une semaine seulement avant les élections. »

« Ils » ce sont l’Union européenne et les Etats Unis qui ont décidé de geler les fonds pour les élections. Selon eux, ces dernières n’étaient ni crédibles ni indépendantes. Pas question donc de les financer.

Combien doit-on verser ?

Il faut au moins 40 millions de dollars. D’après le rapport général sur le processus électoral de 2015 de la Ceni, c’est la somme qui a couvert, de justesse, les élections de 2015.

Le Gouvernement avait contribué pour plus de 22 millions de dollars. Et il y a eu aussi ce basket fund par les partenaires techniques et financiers à hauteur de 15 millions de dollars. Enfin, la commission électorale nationale indépendante a encaissé des contributions hors basket fund à hauteur de moins d’1 millions de dollars.

Le gouvernement veut trouver approximativement 40 millions de dollars pour 2020. Problème ? Son financement. Il a prévu dans le budget général de l’Etat exercice 2017, quelques 6,2 milliards de nos francs, environ 3 millions de dollars. Jusqu’en 2020, le gouvernement versera près de cette somme chaque année. Il totalisera dans les 12 millions en 2020. D’où cette mobilisation citoyenne lancée par M. Nkurunziza. Pour demander à la population environ 22 millions de dollars.

>>Les réactions

Willy Nyamitwe : « Les contributions seront volontaires »

Pour le Conseiller principal à la présidence, appeler le peuple à contribuer 3 ans avant les élections est une bonne chose. En 2015, l’UE s’est retirée du basket fund, quelques semaines avant les élections. Selon lui, certains espéraient donc que le Burundi ne puisse pas organiser ses élections afin que le pays tombe dans un état de vide constitutionnel. « En quelques semaines, le peuple s’est mobilisé volontairement, et a pu contribuer à la réussite des élections. » L’ambassadeur Willy Nyamitwe indique que dans cette marche vers 2020, le Burundi doit compter sur lui-même pour organiser en toute indépendance ses élections. Les contributions seront volontaires et personne ne doit se saigner dans l’urgence. Mais comme petit à petit l’oiseau fait son nid, les Burundais pourraient petit à petit apporter leurs pierres à l’édifice pour organiser, dans la transparence et la paix, les consultations électorales de 2020 et même celles qui suivront.

Charles Nditije : «Un message de plus. »

Selon le président de la coalition de l’opposition Cnared, le président Pierre Nkurunziza continue sa marche forcée et obstinée vers l’amendement de la Constitution. « Cela pour briguer des mandats à l’infini et ainsi enterrer définitivement l’Accord d’Arusha et mettre un terme aux négociations sous la méditation de l’EAC. » Pour Charles Nditije, cette demande de levée des fonds constitue un message de plus pour dire à tout le monde: criez, parlez, menacez, moi je continue mon projet. Mais elle traduit aussi les difficultés financières auxquelles est confronté ce pouvoir. Il a besoin des liquidités pour pouvoir continuer à fonctionner. En temps normal on ne mobilise pas des fonds de campagne à trois ans des élections.

Pierre Claver Kazihise : « S’émanciper de l’Occident.»

Pour cet activiste de la société civile, les élections sont une affaire citoyenne, raison pour laquelle la population est appelée à contribution. « Ce qui est une très bonne chose. »Pour Pierre Claver Kazihise, ce sera un baromètre par rapport à la volonté des Burundais de s’émanciper de l’occident. « Cela permettra de jauger la volonté qu’ont les citoyens de choisir la démocratie et l’indépendance. »

Anschaire Nikoyagize : « Contribuer pour avoir la vie sauve. »

Cet activiste de la société civile en exil indique que c’est la dictature qui sévit dans le pays. D’après lui, plusieurs personnes vont contribuer par peur de représailles. Les sbires du président Nkurunziza vont s’assurer de la contribution de chacun. Et après, le parti au pouvoir va brandir les chiffres pour légitimer le quatrième mandat de Nkurunziza. « Si j’étais au pays, je contribuerais pour avoir la vie sauve. » Avec un rire désabusé, Anschaire Nikoyagize lâche : « Contribuez et gardez bien vos bordereaux de versement, on ne sait jamais… »

>>Décryptage

La cagnotte et le message

Avec l’affiche de la mobilisation des fonds, la campagne marketing ne fait aucun doute : elle aura à mobiliser les ‘Nkurunziziens’. Tous ceux qui se sentent redevables au président vont se sentir obligés de contribuer. On pourrait voir des campagnes de levée de fonds, comme celles qui se font dans des églises évangélistes qui pullulent dans nos quartiers. Un pasteur en sueur à la recherche des dons, haranguant la foule : « 5 millions, 10 millions qui dit mieux ? » Sur base volontaire, dit-on. Mais pour faire plaisir au maître, les gens pourraient se ruer à la BRB.

Mais là, on parle des nantis, parce qu’il y a les autres. Ceux qui subissent de plein fouet la crise que traverse le pays. Et ils sont à plus de 90% de la population burundaise. On se demande comment ils vont aligner dans leur maigre budget, la rubrique ‘élection’ pour garnir la cagnotte. Même animés de bonne foi. Déjà, ils arrivent à peine à lier les deux bouts du mois et se saignent à blanc aujourd’hui avec plus d’impôts.

Mais au-delà des finances, le président Nkurunziza lance un message politique fort : les affaires vont continuer sans l’Occident. La Constitution va être modifiée, le dialogue ‘inclusif’ n’aura pas lieu. Bujumbura veut faire autrement sans tenir compte des standards de l’Union européenne et de l’Accord de Cotonou. Comme pour dire à l’Occident qui a gelé ses aides directes : « Circulez, vous n’avez rien à voir ici. Nous, on avance…sans vous. »